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魯比歐：普亭對烏和平談判是否玩真的？近日分曉

記者顏伶如／綜合報導
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國務卿魯比歐說，結束俄烏戰爭仍有漫漫長路，和平不是一通電話即可促成的。(美聯社)
國務卿魯比歐說，結束俄烏戰爭仍有漫漫長路，和平不是一通電話即可促成的。(美聯社)

國務卿魯比歐16日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目主持人瑪格麗特‧布瑞南(Margaret Brennan)專訪時說，對於結束俄烏戰爭，若要跟俄羅斯展開和平談判，「我們還有一段漫長的路要走」。美俄兩國官員是否將在沙烏地阿拉伯會面討論，魯比歐也說，一切都還沒有定案。

俄烏停戰談判「還有一段長路要走」

魯比歐說，美方已經做好準備，將依照川普總統命令行事，為停止俄烏戰爭嘗試各種不同管道，如果有機會則展開和平程序。

川普上周表示，與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)進行了「極有效率的電話長談」。川普說，已指示魯比歐與國安團隊成員「立即」針對結束俄烏戰爭啟動協商。根據媒體報導，川普也與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)通話。

剛剛拜會以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)的魯比歐是在以色列透過連線接受專訪，下一站將轉往沙烏地阿拉伯。魯比歐在訪問中說，這趟出差行程是在川普與普亭、澤倫斯基通地話之前就敲定，同行還有國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)、中東特使威科夫(Steven Witkoff)。

布瑞南詢問普亭是否真的願意為停止戰爭展開談判並做出讓步，魯比歐回答，普亭與川普通電話之後，還要觀察俄方實際行動。魯比歐說：「未來幾周或幾天，俄羅斯是否玩真的將可見分曉」。

魯比歐說：「光靠一通電話，不可能解決如此複雜的一場戰爭。」不過，他也說，川普是世界上唯一有可能推動戰爭結束的國家元首。

魯比歐14日在慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)上與澤倫斯基會面。魯比歐受訪時說：「且讓我們拭目以待未來幾天的發展。」他表示，如果有機會展開規模更大的對話或結束戰爭， 一定會好好把握。

魯比歐指出，和平進程不可能只開一次會議便一蹴可幾，戰爭已經持續頗長時間，問題複雜，死傷慘重，代價龐大，「想要終止這樣的衝突實屬不易，受到戰爭波及的其他各方也都有意見。

魯比歐 川普 普亭

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