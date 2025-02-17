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烏克蘭開採稀土換美援？最大阻礙恐來自地下…1/4土壤受影響

編譯羅方妤／綜合報導
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烏克蘭中部地區基洛沃格勒州的克羅皮夫尼茨基市附近的露天鈦鐵礦區，15日可見礦車在礦區工作。(美聯社)
烏克蘭中部地區基洛沃格勒州的克羅皮夫尼茨基市附近的露天鈦鐵礦區，15日可見礦車在礦區工作。(美聯社)

烏克蘭估計約有四分之一的國土被地雷污染。英國廣播公司(BBC)報導，總部在英國的地雷清除慈善組織Halo Trust負責人柯萬(James Cowan)警告，除非烏克蘭未爆地雷的問題解決，否則談論美國取得烏克蘭豐富礦產資源就沒有意義。

柯萬在慕尼黑安全會議場邊告訴BBC：「烏克蘭的問題非常嚴重。烏克蘭估計約有15萬6000平方公里國土遭地雷和其他爆裂物污染。這些地雷被埋設在歐洲最肥沃的農田，重創烏克蘭經濟。」

據稱烏克蘭政府已草擬一份協議，讓美國獲取烏克蘭的稀土礦產。但烏克蘭總統澤倫斯基拒簽，稱烏國與美國的礦產協議「尚未準備好，無法保護我們的利益」。

不過，柯萬說：「關於美烏可能達成協議允許美國開採烏國稀土礦產，除非受影響地區先完成排雷，才能實現。」

他說「這些地雷埋設在歐洲最肥沃的農田上，對烏克蘭經濟造成了嚴重損害。」

一輛無人地面布雷車上月13日在烏克蘭東北部哈爾科夫州埋設反戰車地雷。(路透)
一輛無人地面布雷車上月13日在烏克蘭東北部哈爾科夫州埋設反戰車地雷。(路透)

柯萬還指責烏克蘭政府官僚機構拖延清除該國數百萬枚未爆炸地雷，這些地雷集中在飽受戰爭蹂躪的烏克蘭東部地區。他說：「有人說美國和烏克蘭可以達成協議，允許開採礦物，但這是在沒有先清除受影響地區地雷的情況下無法實現的。」

川普總統日前強調援助烏克蘭的投資要有回報，示意基輔拿出稀土礦物等天然資源做交易；稍早新聞指出，川普政府已向澤倫斯基提議，要讓美國擁有50%的烏克蘭稀土礦，並稱如果烏俄達成停戰協議，並對於在礦產相關地點部署美軍以提供安全保護持開放態度。

金融時報(FT)15日引述多位知情人士說法報導，烏克蘭總統澤倫斯基拒絕了美方的提案，並且正試圖談判一分更好的協議。

金融時報報報導，根據三位知情人士說法，澤倫斯基希望將美國和歐洲的安全保障與任何礦藏儲備協議直接綁定，同時熱切盼望歐盟成員國在內的其他國家參與未來的自然資源開發。

澤倫斯基15日在德國慕尼黑表示，「我們仍在商談，我進行過不同的對話」。烏克蘭一名資深官員向FT表示，基輔「正試圖談判一分更好的協議」。另一名烏國官員說，「當我們查看細節時，上面沒有任何(關於未來美國安全保障)的內容」。

烏克蘭 澤倫斯基 稀土

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