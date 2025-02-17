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主導俄烏和談冷落歐洲 一文看懂川普政府立場與歐洲反應

編譯盧思綸／綜合報導
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烏克蘭總統澤倫斯基13日表示，決不接受沒有烏克蘭參加的任何停火和談的協議。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基13日表示，決不接受沒有烏克蘭參加的任何停火和談的協議。(美聯社)

烏克蘭的「基輔獨立報」彙整川普總統及其高層官員針對俄羅斯、烏克蘭和歐洲的發言和立場，指出川普政府在烏克蘭、俄羅斯和俄烏和平協議上的一系列言論經常互相矛盾，表明川普新政府在沒有明確計畫下，倉促啟動和談。

對俄羅斯立場

川普12日證實與俄羅斯總統普亭通話，稱這次「長時間對話富有成效」，並表示雙方同意「密切合作，包含互相進行國是訪問」。 

川普透露雙方將在沙烏地阿拉伯會晤，事後說明就在本月。國際媒體15日報導，川普政府高層，包含國務卿魯比歐、國安顧問沃茲與中東特使威科夫將啟程前往沙國，與俄羅斯代表團共商川普與普亭的會晤，啟動終結烏克蘭戰爭的談判。

對烏克蘭立場

川普12日先與普亭通話，之後才電話通知烏克蘭總統澤倫斯基即將開始和談，引發外界憂心川普在重大決策前無意與基輔磋商，而且基輔至今尚未與川普排定會晤計畫。

川普被問及烏克蘭是否應該成為和談的「平等成員」時，川普並未正面回答，只說「這是個有趣的問題。我認為他們必須實現和平，他們的人民正在被殺害」。

另外，川普似乎對於單純提供烏克蘭急需的軍事和人道援助不感興趣，強調美國應該獲得一些回報。

川普10日接受福斯新聞訪問時曾暗示烏克蘭「某天可能被俄羅斯控制」，並要求基輔提供「相當於5000億美元稀土礦產」。不過，澤倫斯基並未同意，因為草案並未包含烏克蘭所需的安全保障。

美國國防部長赫塞斯近日也表示，烏克蘭不要指望回到2014年以前的領土範圍，並且描述烏克蘭加入北約「不切實際」。針對烏克蘭入約不實際一事，川普也回應認同。

副總統范斯13日接受華爾街日報訪問表示，如果俄羅斯未能妥善談判，華府向烏克蘭派遣軍隊的可能性仍然存在，凸顯白宮內部缺乏一致策略。但是范斯事後收回言論，稱華爾街日報曲解他的意思，並且表示「美國軍隊絕不應該被派往無助於促進美國利益和安全的危險之中。」

歐洲國家反應

川普12日無預警和普亭通話，並且敲定可能的會晤以推動俄烏和談，卻對歐洲國家參與其中隻字未提。對此，歐洲7國和歐洲聯盟執行委員會第一時間發表聯合聲明，表態必須加入任何可能決定烏克蘭未來命運的談判。

而川普的俄烏特使凱洛格15日在慕尼黑安全會議又提出，歐洲將不會參與俄羅斯和烏克蘭的和談，掀起歐洲國家怒火。對此，歐洲主要國家領袖17日將在巴黎召開緊急峰會，集思廣議，討論俄烏戰爭與歐洲安全議題。

歐盟對外政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)重話表示：「任何權宜之計都是骯髒的協議」，並強調，沒有歐洲和烏克蘭就沒有協議，他指責華府對莫斯科採取「姑息政策」。

德國國防部長佩斯托瑞斯(Boris Pistorius)稱表示，川普團隊在和談開始前就公開向莫斯克做出讓步，這點「令人遺憾」。

另外，對於一直堅定支持烏克蘭的中東歐國家和波羅的海國家來說，川普突然推動與普亭進行和談尤其令人擔憂。

川普 烏克蘭 俄羅斯

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