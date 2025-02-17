我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

川普官員訪問後 歐洲政壇醒了：未來難再依賴美國

編譯陳韻涵／綜合報導
面對川普就任的美國難再倚靠，歐洲多國上周在巴黎的法國外交部低調制定向烏克蘭派遣軍隊，以維護戰後安全計畫。圖為法英德義西與歐盟等多國外長與防長及烏克蘭外長等，12日在巴黎開會。(美聯社)
面對川普就任的美國難再倚靠，歐洲多國上周在巴黎的法國外交部低調制定向烏克蘭派遣軍隊，以維護戰後安全計畫。圖為法英德義西與歐盟等多國外長與防長及烏克蘭外長等，12日在巴黎開會。(美聯社)

川普總統的國防與外交團隊在歐洲危機中拋下歐盟，在川普官員旋風式訪問歐洲後，歐洲領袖確信一件事：他們正進入難以再依賴美國的新世界。

紐約時報分析，烏克蘭命運等許多歐洲關鍵議題的前景不明，但有一點很清楚：西方聯盟出現一道劃時代的裂痕。

經歷三年的戰爭，北大西洋公約組織(NATO)內部重新凝聚共識，而川普政府表明，美國將聚焦亞洲、拉丁美洲、北極，以及川普認為美國可獲得關鍵礦產權的任何地方。

歐洲官員與國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)會談後透露，數以萬計的美軍將撤離歐洲，現在的問題只剩多快撤走多少人。

歐洲官員擔心，川普與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的一對一談判中，可能讓烏克蘭失去20%的領土，且恐難防範莫斯科未來的侵略行為。 

歐洲官員認為，普亭的終極目標是瓦解北約聯盟。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)於15日宣布，「烏克蘭永遠不會接受背著我們達成的協議」，反映歐洲代表在慕尼黑安全會議上的疑慮。

澤倫斯基接著樂觀提議組建「歐洲軍隊」，納入現在「身經百戰」的烏克蘭軍隊。 

本質上，澤倫斯基的構想可視為北約的替代方案，一支不受美國影響或軍事控制、能自主決策的歐洲防衛力量。

澤倫斯基認為，普亭很快就會操縱川普，並邀請川普參加(5月9日)戰勝納粹德國80周年慶祝活動。

澤倫斯基上周在閉門情況下，與美國官員對抗，他拒絕了財政部長貝森特(Scott Bessent)的提議，即將烏克蘭一半礦產資源讓予美國，以償還美方自俄烏戰爭以來的援助費用。

澤倫斯基會見美國副總統范斯後，抱怨美方的提議未能保障烏克蘭不會再遭俄國入侵。他說：「唯有在安全保障明確的情況下，我們才能討論如何分配利潤。」

安全保障很關鍵，因為烏克蘭認為美國和英國未履行冷戰結束時簽署、規定保護烏克蘭的協定義務，當時烏克蘭放棄在其領土上擁有俄國核武。 

歐洲外交官批評此次談判宛如回到殖民時代，參與斡旋的西方國家以安全保障脅迫小國換取商品。

歐洲領袖擔心，他們可能在未能參與的情況下，被當成談判的棋子。

歐盟對外政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)表示，她依然擔心川普在烏克蘭議題上「姑息」(appeasement)普亭，意指在談判開始前就已讓步，滿足侵略者的要求。

曾任愛沙尼亞總理的卡拉斯說：「這就是為什麼我們不該讓普亭如願，因為那只會招致更多的侵略。」

烏克蘭 川普 澤倫斯基

上一則

罕見三度提「中共」 國務院官網批中操縱顛覆國際組織

下一則

「能救國就不違法」川普引拿破崙名言 進一步擴張權力

延伸閱讀

莫迪訪美 未突破川普防線

莫迪訪美 未突破川普防線
普亭真願為停戰讓步？魯比歐：未來幾天分曉

普亭真願為停戰讓步？魯比歐：未來幾天分曉
川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位
加州州長對無證移民態度 向川普靠攏

加州州長對無證移民態度 向川普靠攏

熱門新聞

川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

2025-02-14 05:18
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉