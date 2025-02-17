川普官員訪問後 歐洲政壇醒了：未來難再依賴美國

面對川普就任的美國難再倚靠，歐洲多國上周在巴黎的法國外交部低調制定向烏克蘭派遣軍隊，以維護戰後安全計畫。圖為法英德義西與歐盟等多國外長與防長及烏克蘭外長等，12日在巴黎開會。(美聯社)

川普 總統的國防與外交團隊在歐洲危機中拋下歐盟，在川普官員旋風式訪問歐洲後，歐洲領袖確信一件事：他們正進入難以再依賴美國的新世界。

紐約時報分析，烏克蘭 命運等許多歐洲關鍵議題的前景不明，但有一點很清楚：西方聯盟出現一道劃時代的裂痕。

經歷三年的戰爭，北大西洋公約組織(NATO)內部重新凝聚共識，而川普政府表明，美國將聚焦亞洲、拉丁美洲、北極，以及川普認為美國可獲得關鍵礦產權的任何地方。

歐洲官員與國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)會談後透露，數以萬計的美軍將撤離歐洲，現在的問題只剩多快撤走多少人。

歐洲官員擔心，川普與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的一對一談判中，可能讓烏克蘭失去20%的領土，且恐難防範莫斯科未來的侵略行為。

歐洲官員認為，普亭的終極目標是瓦解北約聯盟。烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)於15日宣布，「烏克蘭永遠不會接受背著我們達成的協議」，反映歐洲代表在慕尼黑安全會議上的疑慮。

澤倫斯基接著樂觀提議組建「歐洲軍隊」，納入現在「身經百戰」的烏克蘭軍隊。

本質上，澤倫斯基的構想可視為北約的替代方案，一支不受美國影響或軍事控制、能自主決策的歐洲防衛力量。

澤倫斯基認為，普亭很快就會操縱川普，並邀請川普參加(5月9日)戰勝納粹德國80周年慶祝活動。

澤倫斯基上周在閉門情況下，與美國官員對抗，他拒絕了財政部長貝森特(Scott Bessent)的提議，即將烏克蘭一半礦產資源讓予美國，以償還美方自俄烏戰爭以來的援助費用。

澤倫斯基會見美國副總統范斯後，抱怨美方的提議未能保障烏克蘭不會再遭俄國入侵。他說：「唯有在安全保障明確的情況下，我們才能討論如何分配利潤。」

安全保障很關鍵，因為烏克蘭認為美國和英國未履行冷戰結束時簽署、規定保護烏克蘭的協定義務，當時烏克蘭放棄在其領土上擁有俄國核武。

歐洲外交官批評此次談判宛如回到殖民時代，參與斡旋的西方國家以安全保障脅迫小國換取商品。

歐洲領袖擔心，他們可能在未能參與的情況下，被當成談判的棋子。

歐盟對外政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)表示，她依然擔心川普在烏克蘭議題上「姑息」(appeasement)普亭，意指在談判開始前就已讓步，滿足侵略者的要求。

曾任愛沙尼亞總理的卡拉斯說：「這就是為什麼我們不該讓普亭如願，因為那只會招致更多的侵略。」