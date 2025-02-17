墨西哥灣水域掌控權 墨49%大於美國46%

川普總統下令把墨西哥灣改名為美國灣，實際上這片水域有49%為墨西哥掌控，美國則占46%。(美聯社)

川普總統把墨西哥灣 (Gulf of Mexico)改稱為美國灣(Gulf of America)，但該水域大部分不在美國控制的海事管轄區；根據「主權侷限」(Sovereign Limits)國際疆域數據庫計算，美國擁有該海灣46%的掌控權，而墨西哥控制範圍達49%。

紐約時報報導，海事分區按距離海岸的遠近而分門別類。領海距國家海岸線最近，該國的法律大部分適用於領土海域，一如其領土。

領海之外則為一國的經濟專屬海域，一國控有海水中的東西如魚類，還有海中、海床底下的資源，如石油 天然氣。

墨西哥灣還有一些通稱為公海(high seas)的區塊，一國能保留的權利，只有海床及海床下土地的天然資源。

按主權侷限數據庫，墨西哥宣稱控有該海灣領海2萬3700平方哩(4%)、經濟專屬海域26萬2800平方哩(44%)、公海5800平方哩(1%)，合計29萬2400平方哩(49%)。

美國擁有的領海為3萬6300平方哩(6%)、經濟專屬海域23萬2300平方哩(39%)、公海4600平方哩(1%)，合計27萬3200平方哩(46%)。

古巴 擁有的領海為3400平方哩(1%)、經濟專屬海域2萬7700平方哩(5%)、公海500平方哩(不到1%)，合計3萬1600平方哩(6%)。

按主權侷限的統計，因四捨五入，三國控有的墨西哥灣水域加起來不是100%。

該海灣與世上很多水域一樣，都有海上疆界，沿岸各國相互承認。主權侷限數據庫兩位學者達納赫(Kevin Danaher)及伍德(Marissa Wood)指出，該海灣現有的海事疆界完整確定，全面覆蓋。

墨西哥灣這個名稱出現在地圖上已數百年，但縱觀歷史，地理名稱變動是常見的事。這次改名，對美國聯邦部會局處立即的影響，便是要換地圖，還有改稱謂。一些公司如谷歌、蘋果目前向美國用戶展示的名稱叫美國灣。對其他人而言，改名與否可自己選擇。