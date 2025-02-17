我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

墨西哥灣水域掌控權 墨49%大於美國46%

編譯潘勛／綜合報導
川普總統下令把墨西哥灣改名為美國灣，實際上這片水域有49%為墨西哥掌控，美國則占46%。(美聯社)
川普總統下令把墨西哥灣改名為美國灣，實際上這片水域有49%為墨西哥掌控，美國則占46%。(美聯社)

川普總統把墨西哥灣(Gulf of Mexico)改稱為美國灣(Gulf of America)，但該水域大部分不在美國控制的海事管轄區；根據「主權侷限」(Sovereign Limits)國際疆域數據庫計算，美國擁有該海灣46%的掌控權，而墨西哥控制範圍達49%。

紐約時報報導，海事分區按距離海岸的遠近而分門別類。領海距國家海岸線最近，該國的法律大部分適用於領土海域，一如其領土。

領海之外則為一國的經濟專屬海域，一國控有海水中的東西如魚類，還有海中、海床底下的資源，如石油天然氣。

墨西哥灣還有一些通稱為公海(high seas)的區塊，一國能保留的權利，只有海床及海床下土地的天然資源。

按主權侷限數據庫，墨西哥宣稱控有該海灣領海2萬3700平方哩(4%)、經濟專屬海域26萬2800平方哩(44%)、公海5800平方哩(1%)，合計29萬2400平方哩(49%)。

美國擁有的領海為3萬6300平方哩(6%)、經濟專屬海域23萬2300平方哩(39%)、公海4600平方哩(1%)，合計27萬3200平方哩(46%)。

古巴擁有的領海為3400平方哩(1%)、經濟專屬海域2萬7700平方哩(5%)、公海500平方哩(不到1%)，合計3萬1600平方哩(6%)。

按主權侷限的統計，因四捨五入，三國控有的墨西哥灣水域加起來不是100%。

該海灣與世上很多水域一樣，都有海上疆界，沿岸各國相互承認。主權侷限數據庫兩位學者達納赫(Kevin Danaher)及伍德(Marissa Wood)指出，該海灣現有的海事疆界完整確定，全面覆蓋。

墨西哥灣這個名稱出現在地圖上已數百年，但縱觀歷史，地理名稱變動是常見的事。這次改名，對美國聯邦部會局處立即的影響，便是要換地圖，還有改稱謂。一些公司如谷歌、蘋果目前向美國用戶展示的名稱叫美國灣。對其他人而言，改名與否可自己選擇。

墨西哥灣 古巴 石油

上一則

外交冷落、批評內政…川普政府連番「羞辱」 美歐關係恐瓦解

下一則

盤點川普就職滿月：大幅裁員、通膨蠢蠢欲動、國會權力萎縮

延伸閱讀

國務院官網更新 批中國操縱顛覆國際組織 3處提「中共」舊版未見

國務院官網更新 批中國操縱顛覆國際組織 3處提「中共」舊版未見
日網紅遊美聽不懂英文 機場扣留27小時 被當賣淫女遣返

日網紅遊美聽不懂英文 機場扣留27小時 被當賣淫女遣返
美拆台矽盾 豈能無安全承諾…從國安高度 打贏晶片戰

美拆台矽盾 豈能無安全承諾…從國安高度 打贏晶片戰
刪「不支持台獨」 美當籌碼

刪「不支持台獨」 美當籌碼

熱門新聞

川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

2025-02-14 05:18
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉