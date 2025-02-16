我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北極氣旋來襲 北部平原防酷寒 東南部豪雨成災 已釀9死

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

美俄18日沙國舉行俄烏和談 國務卿稱歐烏不會被排除在實質談判之外

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國和俄羅斯針對烏克蘭和平的首次會談將在18日於沙烏地阿拉伯登場。圖為美國總統川普（右）、俄國總統普亭。(美聯社)
美國和俄羅斯針對烏克蘭和平的首次會談將在18日於沙烏地阿拉伯登場。圖為美國總統川普（右）、俄國總統普亭。(美聯社)

有線電視新聞網（CNN）報導，多名消息人士透露，美國和俄羅斯針對烏克蘭和平的會談將在18日舉行，烏克蘭官員證實烏方不會與會。

美國方面，預計國務卿魯比歐、國安顧問沃茲和中東特使威科夫將出席。

另外，俄羅斯工商日報（Kommersant）報導，傳聞俄羅斯外交部長拉夫羅夫將與會，但克里姆林宮尚未確認代表團名單。

一名沙國官員告訴CNN，沙國也將擔任調解角色參與其中，該團隊將由其國家安全顧問領導。

一名烏克蘭官員則表示，烏克蘭將不會參加此次會談，不過川普政府的俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）討論了「雙軌制」的談判方式，並將於本周前往基輔。

路透報導，美國國務卿魯比歐16日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）採訪時，試圖紓解歐洲被排除在初步和談之外的擔憂。

魯比歐表示，烏克蘭和歐洲將會是結束俄烏戰爭「實際談判」的一部分，表明本周美俄在沙國的會談是檢視普亭是否真心尋求和平的機會，直言談判進程尚未真正開始，如果對話有進展，烏克蘭和其他歐洲國家將會被納入其中。

烏克蘭 魯比歐 俄羅斯

上一則

傳川普盼俄烏4/20前停火 歐洲17日召開緊急會議 可能派兵援烏

下一則

國務院官網更新 批中國操縱顛覆國際組織 3處提「中共」舊版未見

延伸閱讀

刪「不支持台獨」 美當籌碼

刪「不支持台獨」 美當籌碼
美俄展開烏克蘭終戰會談 雙方官員本周在沙國協商

美俄展開烏克蘭終戰會談 雙方官員本周在沙國協商
川普關稅戰 日、韓尋求豁免

川普關稅戰 日、韓尋求豁免
魯比歐：普亭對烏克蘭和平認真程度 數日內可見分曉

魯比歐：普亭對烏克蘭和平認真程度 數日內可見分曉

熱門新聞

川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

2025-02-14 05:18
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45

超人氣

更多 >
「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
「哪吒2」票房破15億美元 導演身上穿的還是3年前舊毛衣

「哪吒2」票房破15億美元 導演身上穿的還是3年前舊毛衣
趙麗穎瀏海短髮宛如少女 全身透明蕾絲甜又辣

趙麗穎瀏海短髮宛如少女 全身透明蕾絲甜又辣
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出