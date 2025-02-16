川普政府提議烏50%稀土礦換美援 澤倫斯基拒絕：未獲安全保障

烏克蘭總統澤倫斯基15日表示，基輔與華府商討中的關鍵礦產協議「尚未準備好」，因為協議內容尚未包含基輔希望納入、旨在保護其利益的條款。圖為他日前向記者出示一張原屬機密的烏克蘭稀土礦藏地圖。(路透)

美國官員表示，川普政府已向烏克蘭 建議，讓美國擁有烏克蘭50%稀土 礦物所有權，並稱烏克蘭與俄羅斯若達成終結戰爭的協定，美方願意部署美軍提供保護；不過，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)以未獲安全保障為由，拒絕了此提議。

川普總統認為，美方援助烏克蘭的投資要有回報，示意基輔拿出稀土礦物等天然資源做交易；川普政府已向澤倫斯基提議，要讓美國擁有50%的烏克蘭稀土礦，並稱若烏俄達成停戰協議，並對於在礦產相關地點部署美軍以提供安全保護持開放態度。

國家廣播公司新聞網(NBC)引述兩名官員說法報導，美國擁有烏克蘭稀土礦權並非支付礦產費用，而是烏克蘭償還美援的方式；俄烏2022年2月開戰以來，美方援助基輔價值成百上千億元的武器，並提供各項財務支持。

澤倫斯基15日表示，他沒有同意川普政府的提議，「因為它未臻完備」。

澤倫斯基主張，安全保障並非美國提議的一環，而烏克蘭認為，與美國達成的任何協議都必須包含安全保障。

澤倫斯基在歐美安全菁英齊聚的年度聚會上表示：「我們可以在安全保障明確的情況下，討論如何分配利潤。但截至目前，我還沒有在文件中看到這點。」

華盛頓郵報引述七名知情人士說法報導，烏克蘭官員正在擬定另一套提案，該提案仍讓美方擁有更多烏克蘭的自然資源，但將加強美國對烏克蘭的安全保障。

美方的提議在烏克蘭和歐洲國家之間激起漣漪，不僅因為該提議大膽，且烏克蘭正認真考慮，希望美國允諾協助抵禦俄國侵略。

一名烏克蘭資深官員開玩笑表示，烏克蘭領袖會考量任何事情來維持美援，包括大量的烏克蘭雞蛋；烏克蘭雞蛋供過於求，而美國蛋價近期飛漲。

另一名烏克蘭資深顧問對於川普政府要求擁有烏克蘭半數稀土礦的提議感到訝異，並與18世紀歐洲人瓜分非洲殖民地做比較，稱這可能導致烏克蘭喪失資源開發權數十年，而投資人也無法確保這些礦產真的會被開發。

稀土提案在美國和基輔都引發討論，因為烏克蘭雖然擁有這類礦產，但數量卻相對有限。

「稀土」(rare earths)是17種元素的統稱，可用作磁鐵並為電動車、手機和高科技防禦系統提供動力。