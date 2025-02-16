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俄烏談判 美排除歐洲？馬克宏召集「緊急峰會」英首相立即響應

編譯廖振堯／綜合報導
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在美國的俄烏特使凱洛格14日表示歐洲被排除在終結俄烏戰爭談判之外後，法國總統馬克宏(左)呼籲緊急自行召開歐洲國家峰會，圖右為德國總理蕭茲。(路透)
在美國的俄烏特使凱洛格14日表示歐洲被排除在終結俄烏戰爭談判之外後，法國總統馬克宏(左)呼籲緊急自行召開歐洲國家峰會，圖右為德國總理蕭茲。(路透)

在15日的慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)上，美國的俄烏特使凱洛格(Keith Kellogg)鼓勵歐洲加入烏俄和談，但表示歐洲在解決方案上，不會有最終決定權，此舉引發歐洲領導人的憤怒，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)呼籲緊急自行召開歐洲國家峰會，英國首相施凱爾(Keir Starmer)當天已表示響應；與凱洛格同行、首次出訪歐洲的副總統范斯(JD Vance)大力批評歐洲，也引來德國總理蕭茲(Olaf Scholz)回擊。

據報導，凱洛格表示：「我的歐洲朋友們，參與辯論吧，不要抱怨自己能否參與其中，而是要提出具體的建議和想法，並增列(軍費)開支。」凱洛格堅持美國希望保持小規模會議，稱太多國家參與上次會議，因此未能達成任何協議。凱洛格希望協議數周或數月內達成，確保永久停火並且烏克蘭能保留其主權。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會中警告歐洲領導人，他們很可能沒有置喙之地；也警告川普總統，若涉及烏克蘭未來的談話，不要「背著大家」與俄總統普亭交涉。

其他國家則擔心被排除在對話之外。波蘭外長席科斯基(Radosław Sikorski)會上透露，馬克宏將於17日在巴黎召集歐洲領導人舉行緊急峰會。目前尚不清楚這次會議邀請所有或部分國家，據席科斯基，只確定波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)會出席。

盡管俄羅斯表示願意談判結束俄烏戰爭，但俄羅斯對烏克蘭的攻擊仍未停止。圖為烏克蘭城...
盡管俄羅斯表示願意談判結束俄烏戰爭，但俄羅斯對烏克蘭的攻擊仍未停止。圖為烏克蘭城市坎大哈被轟炸。(歐新社)

范斯在慕尼黑安全會議首日演講中幾乎沒有提到俄羅斯或烏克蘭，反而說最令他擔憂的是歐洲言論自由開倒車，以及移民問題失控。他批評德國主流政黨排擠極右翼「另類選擇黨」(AfD)，范斯當天還與AfD領袖會面，這之前他已認可該黨為政治夥伴。蕭茲隔天在會上表示此舉並不合宜，尤其是在盟友之間，他們有充分理由不與AfD合作，而且「永遠不該再有法西斯主義、種族主義和侵略戰爭。這就是為什麼德國絕大多數人反對任何美化或辯護以國家社會主義之名犯罪的人」。

烏克蘭 德國 范斯

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