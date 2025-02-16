鋪路「雙普會」美俄高官下周沙國會晤 協商結束俄烏戰

美俄將在沙烏地阿拉伯談判結束俄烏戰爭，國務卿魯比歐(圖)、國安顧問沃茲和中東特威特科夫預計將前往沙國，與俄國官員碰面。(歐新社)

美國國會議員和消息人士15日透露，美國與俄羅斯高層官員下周將在沙烏地阿拉伯會晤，協商如何結束莫斯科入侵烏克蘭 近三年的戰爭，並為川普 總統與俄國 總統普亭(Vladimir Putin)可能舉行的峰會鋪路；川普的烏克蘭及俄羅斯特使凱洛格(Keith Kellogg)表示，歐洲不會參與烏克蘭和平協議談判，並表示烏克蘭被排除在會談之外的說法「愚蠢」。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)14日在德國的慕尼黑安全會議上，會見美國副總統范斯(JD Vance)時表示，烏克蘭未獲邀參加在沙國舉行的會談，且基輔在與戰略夥伴討論前，不會與俄國接觸。

美國國會眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)表示，國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國安顧問沃茲(Mike Waltz)和中東特使威特科夫(Steve Witkoff)將前往沙國，尚不清楚他們會與哪位俄國官員碰面。

美俄將在沙烏地阿拉伯談判結束俄烏戰爭，國務卿魯比歐、國安顧問沃茲和中東特威特科夫(圖)預計將前往沙國，與俄國官員碰面。(美聯社)

美俄將在沙烏地阿拉伯談判結束俄烏戰爭，國務卿魯比歐、國安顧問沃茲(圖)和中東特威特科夫預計將前往沙國，與俄國官員碰面。(美聯社)

在慕尼黑安全會議場邊會議上，麥考爾表示，美俄會談的目的是安排美俄烏領袖峰會，「最終結束這場衝突並帶來和平」。

路透引述知情人士說法報導，美俄官員將在沙國會談。

莫斯科時報則報導，沙國14日宣布願意主辦美俄峰會，因為美俄領袖表示，他們希望透過談判結束烏克蘭戰爭。

川普12日無預警打電話給普亭後，提出雙方在沙國會晤的可能性；這是川普回任總統以來，美俄總統首次的已知對話。

川普告訴白宮記者，這可能是他與普亭「首次在沙國會面」。

沙國外交部發出聲明表示，「沙國對於主辦美俄峰會表示歡迎，並重申沙國為實現俄烏間永久和平所做的努力」，但未證實峰會是否舉行。

川普12日分別與普亭和澤倫斯基通話，震驚歐洲盟友，歐洲代表宣稱被排除在和談之外。

魯比歐15日稍早與俄羅斯外交部長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)會談，俄國外交部表示，俄方同意定期接觸，為美俄總統會晤做準備。

川普的烏克蘭及俄羅斯特使凱洛格15日發送一份有六個問題的問卷給歐洲各國領袖，詢問他們可為基輔的安全保障做出什麼貢獻後，確立歐洲無法參與烏克蘭和平談判；這招致歐洲領袖的擔憂，害怕和平協議內容有利俄國而損害歐洲利益。

匿名外交官表示，「美國人正接近歐洲各國首都，詢問他們準備部署多少士兵」。

凱洛格在慕尼黑安全會議上表示，美國將在談判中擔任調解人，烏克蘭和俄國才是主角。

凱洛格15日證實，歐洲代表不會坐上談判桌，而烏克蘭「當然」會出席，「認為(烏克蘭)不出席的說法愚蠢」。