傳川普提議讓美擁50%烏克蘭稀土礦 FT：澤倫斯基拒絕

烏克蘭總統澤倫斯基15日在慕尼黑安全會議上準備發表演講。(美聯社)

美國總統川普 強調援助烏克蘭 的投資要有回報，示意基輔拿出稀土礦物等天然資源做交易，稍早新聞指出，川普政府已向澤倫斯基 提議，要讓美國擁有50%的烏克蘭稀土礦，並稱如果烏俄達成停戰協議，並對於在礦產相關地點部署美軍以提供安全保護持開放態度。金融時報（FT）15日引述多位知情人士說法報導，烏克蘭總統澤倫斯基拒絕了美方的提案，並且正試圖談判一分更好的協議。

根據稍早新聞，8名與會美國官員指出，財政部長貝森特（Scott Bessent）12日在基輔會晤澤倫斯基時，提出了美國擁有烏克蘭一半稀土礦的草案。但澤倫斯基當時拒絕簽署，表示需要詳細研究文件，並諮詢其他官員意見。

FT報導，根據3位知情人士說法，澤倫斯基希望將美國和歐洲的安全保障與任何礦藏儲備協議直接綁定，同時熱切盼望歐盟成員國在內的其他國家參與未來的自然資源開發。

澤倫斯基15日在德國慕尼黑表示，「我們仍在商談，我進行過不同的對話」。烏克蘭一名資深官員向FT表示，基輔「正試圖談判一分更好的協議」。另一名烏國官員說，「當我們查看細節時，上面沒有任何（關於未來美國安全保障）的內容」。

當記者問及，這分協議對烏克蘭是不是一分糟糕的交易時，第3位烏國知情官員表示，這是「一筆川普交易」。該官員說，「這是川普的交易手腕， 很艱難」。

根據3位已審閱過該提案的人士說法，烏克蘭的主要憂慮在於缺乏連接到更廣泛的安全保障。

報導稱，烏克蘭官員詢問，這分協議將如何有助於國家的長期安全，卻只被告知，這將確保美國在烏克蘭領土的存在。知情人士表示，這個模糊回應讓關鍵的問題沒有解決。貝森特認為，僅僅確保礦藏地點安全的美國人存在，就足以威懾莫斯科。

2位知情人士透露，另一個癥結在於，該文件載明紐約州將是解決礦產權引發糾紛的管轄地。一位知情歐洲官員表示，澤倫斯基沒有簽署該協議，因為他希望讓歐洲國家在內的其他國家也能參與開採礦物，「在這件事上，他們承受來自美國的巨大壓力」。

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