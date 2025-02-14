美俄將談烏戰停戰 普亭團隊成員曝 專家：面對川普居下風

傳俄羅斯總統普亭正組建重量級談判團隊，準備與美國就俄烏停戰達成協議。（歐新社）

彭博資訊引述消息人士說法，俄羅斯 總統普亭 正組建一支擁有數十年高風險談判經驗的重量級團隊，準備與美國總統川普 的代表談判，以達成結束俄烏戰爭的協議。

這支重量級談判團隊包括克里姆林宮首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）、曾與普亭一起在前蘇聯情治機關「國家安全委員會」（KGB）服役的最高間諜主管納雷什金（Sergei Naryshkin），以及金融家德米崔耶（Kirill Dmitriev）。

知情人士表示，德米崔耶畢業於史丹福大學和哈佛大學，與俄羅斯總統家族有聯繫。他可能會在談判中發揮關鍵作用，成為與美方談判人員的溝通橋梁。

49歲的德米崔耶出生於基輔，在美國學習和工作後回到俄羅斯，在一家私募基金工作。自2011年起，他開始掌管俄羅斯的主權財富基金。知情人士稱，德米崔耶本月參與了釋放美國教師福格爾（Marc Fogel）的談判。

德米崔耶擁有在美國麥肯錫公司和高盛集團等公司的工作經驗。據悉，他的加入表明普亭願意調整與川普打交道的方式。

現年77歲的鄂夏柯夫擔任普亭助手已有十多年，此前從1998至2008年出任駐美大使，在與美方打交道中有豐富的外交經驗。70歲的納雷什金是普亭的長期密友，與普亭共事40多年。

報導指出，普亭選擇技術高超、經驗豐富的官員去談判，凸顯他在談判中要確保得到有利結果的決心。自從他下令全面入侵烏克蘭以來，三年中他對烏克蘭的要求幾乎未曾改變。

倫敦皇家聯合軍種研究所（Royal United Services Institute，RUSI）國際安全研究部資深研究員費里斯（Emily Ferris）表示：「俄羅斯團隊在面對更難預測的川普時，可能會處於下風，因為川普的想法更不拘一格，有時還表現出好戰情緒，與前任政府的路線截然不同。」

她說，「這可能讓俄羅斯陷入更尷尬處境，他們不得不考慮以前可能從未考慮過的情況。」