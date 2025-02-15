范斯批歐危機來自內部而非外來勢力 德防長嗆無法接受

副總統范斯指責歐洲有言論審查、移民過多等各種「內部威脅」，遭到德國國防部長反嗆。(美聯社)

副總統范斯 首次出訪歐洲，14日藉著出席德國 慕尼黑(Munich)安全會議的機會，指責歐洲有言論審查、移民過多等各種「內部威脅」，不過台下聽眾反應冷淡，還遭到德國國防部長反嗆范斯所言「無法接受」。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，范斯在慕尼黑安全會議上提出美國右派人士最關注的社會議題：「我最擔心的歐洲危機不是俄羅斯、不是中國，也絕非任何外來勢力，我擔心歐洲內部威脅，歐洲正在放棄最基本的價值，這些價值原本與美國相通。」並強調：「我聽到很多關於你們需要保護自己的說法，這當然很重要，但我不太清楚的是你們打算如何保護自己？」

對於范斯這番言論，台下反應冷淡，直到范斯半開玩笑表示，如果美國「能夠忍受瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)十年責罵，那麼歐洲也可以忍受馬斯克(Elon Musk)數個月責罵」時，觀眾終於有所反應。

不過德國國防部長佩斯托瑞斯(Boris Pistorius)對范斯的發言反嗆「將歐洲與特定獨裁政權類比，完全無法接受」：「這絕非歐洲、絕非我現在居住並參予的民主國家，也絕非我每天在議會看到的民主制度，在我們民主國家每一種意見都有權發言。」

還有德國總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)也不以為然指出：「美國新政府的世界觀與我們不同，不尊重既有規則、夥伴關係與日益增長的信任。」

連當時人在慕尼黑的新澤西州民主黨籍聯邦參議員金安迪(Andy Kim)也砲轟范斯發言不當：「沒有談及俄羅斯、烏克蘭 與中國，反倒一味批評盟友，猶如鼓勵我們的對手，為他們採取分裂美國的行動大開綠燈。」

不過范斯14日稍晚仍與國務卿魯比歐(Marco Rubio)、烏俄特使凱洛格(Keith Kellogg)等組成的美國代表團與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)率領的烏克蘭官員舉行雙邊會談，范斯重申川普政府立場：「我們的目標是結束戰爭，我們希望停止殺戮，不過我們希望實現持久和平，而非那種短短數年又讓東歐陷入衝突的和平。」