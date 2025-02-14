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應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

這些隱形福利與折扣 你不問他們不會主動給

印度總理莫迪欲避免貿易戰 訪白宮送川普「大禮」

編譯廖振堯／綜合報導
印度總理莫迪（左）13日訪問白宮與川普總統（右）會晤，在川普展開全面關稅戰之際，印度也對關稅讓步。（路透）
印度總理莫迪（左）13日訪問白宮與川普總統（右）會晤，在川普展開全面關稅戰之際，印度也對關稅讓步。（路透）

川普總統提高鋼鐵、鋁進口關稅的措施定於下個月生效，並強硬表示不會給予任何例外或豁免。印度總理莫迪(Narendra Modi)13日親訪白宮與川普會談數小時，會後川普稱印度願意降低關稅、購買更多美國石化燃料及軍備，望以此避開貿易戰。

路透報導，儘管川普第一任期內與莫迪關係良好，但他13日再次表示印度的關稅非常高，「印度收多少錢，我們就收多少。」不過兩位領導人同意透過貿易談判解決這些分歧，並樂觀認為他們能迅速完成談判。川普政府一名高階官員表示最快可能今年就能達成協議。

莫迪在橢圓形辦公室與川普坐在一起時說：「有一件事我非常欣賞，也是我從川普總統身上學到的，就是他把國家利益放在首位…跟他一樣，我也把印度利益放在首位。」

川普在記者會上表示，兩國的一些目標頗為宏大，如印度希望增加「數十億元」軍購，包括F-35戰機；或是大量進口美國石油和天然氣，成為印度的頭號供應國。莫迪表示印度希望在2030年與美國貿易額翻倍。

會面前，一位印度消息人士稱這是給川普的禮物，旨在緩解貿易緊張局勢。同時川普的一名助手表示，川普認為印度軍購和加強進口美國能源將降低美國的貿易逆差。美國對印度的貿易逆差為456億元，且據世界貿易組織(WTO)，美國平均關稅稅率約為2.2%，印度為12%。

川普還希望印度在非法移民問題上提供更多幫助。印度是美國主要的移民來源國，其中包括大量持工作簽證、從事科技業的合法移民，以及其他非法居住在美國的移民。莫迪表示印度會接收任何非法居住美國、被遣返的印度公民，但同時也表示有些人是被「遠大的夢想和承諾引誘到國外、卻遭到販運」的受害者。

兩國領導人也同意深化印太地區的安全合作，透露出抗衡中國區域影響力的意圖，並也討論到人工智慧和核能等技術的合作。

印度 川普 非法移民

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