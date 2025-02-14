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應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

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川普「對等關稅」針對誰？中國、印度恐淪目標

編譯莊瑞萌／綜合報導
總統川普祭出對美國貿易夥伴課徵對等關稅(reciprocal tariffs)，預計中國與印度等國家將受影響最深。圖為印度總理莫迪（前左）13日訪問白宮與川普總統（前右）會晤。（路透）
總統川普祭出對美國貿易夥伴課徵對等關稅(reciprocal tariffs)，預計中國與印度等國家將受影響最深。圖為印度總理莫迪（前左）13日訪問白宮與川普總統（前右）會晤。（路透）

總統川普13日簽署備忘錄，將針對美國貿易夥伴課徵對等關稅(reciprocal tariffs)。雖然未提及個別國家，但預計中國與印度等國家將受影響最深。

時代雜誌報導，針對這項課稅新政策，川普向記者表示「心情很好」，被問到關稅是否會造成價格上漲時，他則表示，初期「可能會略有上漲」，但之後「價格還是會下降」。對等關稅是指美國政府計畫對全球貿易夥伴徵收的關稅，其稅率將與各國目前對美國商品所徵收的稅率相同。川普9日搭乘空軍一號(Air Force One)時便表示，「非常簡單，如果他們對我們徵稅，我們也對他們徵稅。」

這次的新政策是川普對美國關係密切盟友所祭出的多項關稅措施之一。最近，他宣布對鋼鐵和鋁進口徵收25%關稅，目的是為了國家安全及優先照顧美國勞工，但這些做法也是造成美國與其主要全球夥伴，特別是中國、墨西哥和加拿大之間較大規模爭端的因素之一。

目前並不清楚有哪些國家或多少國家會受到對等關稅影響，不過，川普日前表示，這些關稅「可望立即」生效並影響「所有國家」。白宮貿易和製造業顧問納瓦羅(Peter Navarro)向記者表示，許多國家與美國之間出現「惡性、高達數兆元」的貿易逆差，而且他還特別點名歐盟的增值稅。

川普主張，對等關稅將使得美國在全球貿易擁有更公平的競爭環境，過去在他競選時提到的對等關稅也被視為可增加美國收入的一種方式。

根據美國國會研究處(CRS)的資料，關稅在19世紀末曾是許多國家政府收入的主要來源，但現今大多作為保護本土產業或談判籌碼。過去幾十年，關稅收入僅佔聯邦收入約2%，以2024會計年度為例，關稅收入770億元，約佔聯邦總收入1.57%。

目前約7成的商品可免關稅進入美國，但在川普主政下，這種情況可能會出現改變。根據CRS的資料，在先前一輪世界貿易組織(WTO)談判中，美國未能說服中國、印度與巴西降低其關稅稅率，預計上述國家將在這次對等關稅中受到最明顯的衝擊。

關稅 川普 印度

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