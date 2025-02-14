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普亭若拒絕達成和平協議會怎樣？ 范斯：制裁+出兵

編譯徐榆涵／即時報導
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范斯副總統。（路透）
范斯副總統。（路透）

川普總統12日稱已與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意合作結束俄烏戰爭。范斯副總統13日表示，如果普亭不同意與烏克蘭達成保證基輔長期獨立的和平協議，美國將制裁俄羅斯，甚至採取軍事行動。

范斯接受華爾街日報採訪時表示，如果莫斯科未能真誠談判，美國向烏克蘭派軍這個選項，依然會納入考慮範圍。報導指出，他的語氣比國防部長赫塞斯還強硬，赫塞斯12日表示，無論任何未來安全安排，美軍都不會部署烏克蘭。

范斯表示，美國可以利用經濟手段對付普亭，當然也可以使出軍事手段。但也認為，美俄將達成一項令許多人都震驚的協議。

范斯將於14日在德國慕尼黑安全會議上與烏克蘭總統澤倫斯基會面，范斯這番言論向基輔提供迄今最強力的支持。

范斯指出，「總統不會對此視而不見，一切都擺在談判桌上，我們來做個交易吧。」

范斯定於14日在慕尼黑會議上發表演說，他表示，打算告訴歐盟領袖，他們不與民粹主義政黨合作，就是扼殺言論自由和民主。

此外，范斯還提出在烏克蘭問題成功達成協議後重啟與俄羅斯的關係，指莫斯科目前在西方市場的孤立下成為中國的次要合作夥伴，稱在與中國的聯盟中當小弟可不符合普亭的利益。

范斯 烏克蘭 普亭

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