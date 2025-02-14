我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

這些隱形福利與折扣 你不問他們不會主動給

川普一通與普亭的電話 顛覆美國對烏克蘭政策

中央社／華盛頓13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統（右）與俄羅斯總統普亭（左）的通話，打破了白宮從俄烏戰爭以來的立場。圖為川普與普亭2017年在G20峰會上交談。（美聯社）
川普總統（右）與俄羅斯總統普亭（左）的通話，打破了白宮從俄烏戰爭以來的立場。圖為川普與普亭2017年在G20峰會上交談。（美聯社）

俄羅斯三年前入侵烏克蘭以來，美國及盟國一直堅持所有關於烏克蘭的決定都必須有基輔參與。但上月就任的美國總統川普在與俄羅斯總統普亭的一通電話，就打破這項原則。

中央社引述法新社報導，川普當天也與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，澤倫斯基坦言川普先連絡普亭（Vladimir Putin）令他「不大愉快」，他要求美國與烏克蘭在任何談判之前共同努力。

但川普讚揚與普亭的新合作精神，還談到要在沙烏地阿拉伯舉行與普亭的峰會；俄羅斯也宣稱，這通電話是俄國因俄烏衝突遭國際孤立後的轉捩點。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）歐俄暨歐亞計畫主任柏格曼（Max Bergmann）說：「這是一次重大翻轉。看樣子美國正從烏克蘭的主要支持者之一轉向嘗試扮演一個更中立仲裁者的作用。」

美國前總統拜登任內時說，普亭無視他的警告於2022年2月入侵烏克蘭，導致數以萬計人在戰火中喪生，他不覺得有什麼理由要與普亭對話。

烏克蘭則埋怨拜登太晚才決定運送武器，否則烏克蘭本可在戰場上取得優勢。

柏格曼說，川普重返白宮後「烏克蘭現在關注的重點不是打贏，而是不要吃敗仗」。

拜登政府曾說，雖不是即刻，但烏克蘭終究應加入北大西洋公約組織（NATO）。

但川普麾下的國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）改變說法，稱烏克蘭加入北約或奪回所有領土都是不實際的想法。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）俄羅斯事務專家薩沃（David Salvo）說，他預期俄羅斯會在任何與美國的談判中使出「毒藥丸」（poison pill）策略，讓美國對一些原本的做法失去興趣，或許是美國在歐洲駐軍這部分。

他說：「這是華府許多人陷入的錯誤推論。他們以為烏克蘭議題只關乎俄羅斯人眼中的烏克蘭，但並非如此，其中牽涉的東西要大得多…俄羅斯面對美國正將條件最大化，要的不只烏克蘭，還有歐洲安全架構。」

烏克蘭 俄羅斯 普亭

上一則

國務卿專機飛到一半故障緊折返 換飛機前往慕尼黑會議

下一則

新聞眼／川普遠交近攻 國際霸凌者謀名謀利

延伸閱讀

除了對等關稅還提到汽車關稅和TikTok交易 川普發言10重點

除了對等關稅還提到汽車關稅和TikTok交易 川普發言10重點
川普簽署對等關稅計畫備忘錄 5重點一次看

川普簽署對等關稅計畫備忘錄 5重點一次看
川普承諾讓烏克蘭參與停戰和談 盼與俄中談削減軍費

川普承諾讓烏克蘭參與停戰和談 盼與俄中談削減軍費
川普與印度總理見面 預告印度將購買大量石油、天然氣

川普與印度總理見面 預告印度將購買大量石油、天然氣

熱門新聞

川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
美國總統川普（左）7日會晤日本首相石破茂（右）。(路透)

78歲川普行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這兩個字

2025-02-09 02:30
主導聯邦政政府效率部的馬斯克10日推文，批評聯邦緊急救難署在上周繼續撥款紐約市府，提供收容無證客居住酒店(圖)的經費。(美聯社)

馬斯克轟FEMA付高級酒店5900萬安置無證客 國安部長挺裁撤

2025-02-11 05:11
川普總統對移民及海關執法局(ICE)逮捕和遣返無證客人數未如預期十分光火。圖為移民執法人員1月26日在芝加哥市逮捕無證客。(路透)

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

2025-02-09 05:39

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點

這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點