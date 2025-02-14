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新聞眼／川普遠交近攻 國際霸凌者謀名謀利

華盛頓記者 陳熙文
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川普在2024年競選期間曾說，當選後就職日24小時就有辦法讓俄烏戰爭畫下句點，但如今他就職已三周，俄烏仍未終結戰爭。圖為烏克蘭士兵為戰死的波蘭志願者送葬。(美聯社) Soldiers carry a coffin of Poland's volunteer soldier, Filip Antosiak, 18, who served in the 25th separate airborne brigade of the Armed Forces of Ukraine and was killed in the Russia-Ukraine war, during farewell ceremony in St.Michael Monastery in Kyiv, Ukraine, Thursday, Jan. 30, 2025. (AP Photo/Efrem Lukatsky)【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-01-30，數位典藏序號：20250130223936344】
川普在2024年競選期間曾說，當選後就職日24小時就有辦法讓俄烏戰爭畫下句點，但如今他就職已三周，俄烏仍未終結戰爭。圖為烏克蘭士兵為戰死的波蘭志願者送葬。(美聯社) Soldiers carry a coffin of Poland's volunteer soldier, Filip Antosiak, 18, who served in the 25th separate airborne brigade of the Armed Forces of Ukraine and was killed in the Russia-Ukraine war, during farewell ceremony in St.Michael Monastery in Kyiv, Ukraine, Thursday, Jan. 30, 2025. (AP Photo/Efrem Lukatsky)【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-01-30，數位典藏序號：20250130223936344】

川普總統上任不到一個月，但大幅擴張總統權，以行政命令取代立法，挑戰美國權力分立體制，其外交手段也見雛形，不外乎「遠交近攻」。

川普一上台便開鍘鄰國加拿大和墨西哥，不論是以毒品流通、貿易失衡等理由，揚言向加、墨兩國徵收高關稅，還是針對鋼鐵、鋁徵高關稅，加拿大和墨西哥皆首當其衝，吃了川普一記下馬威。

川普對鄰國堪稱仗勢欺人，另一方面，國務卿魯比歐首次出訪即瞄準中南美洲，並讓巴拿馬宣布不再續約中國的「一帶一路」倡議。

現階段來看，川普在外交上的初步構想，無疑是想建立並擴張美國在西半球的霸權。

對鄰國恃勢凌人，川普面對海外爭端卻顯收斂，包括不斷對中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭釋出善意。

川普不但稱自己喜歡習近平、與他私交很好，他也在12日與普亭通話後對普亭表達感謝，絲毫沒有責備俄國當年的入侵烏克蘭

川普上台後，積極協調以哈衝突和俄烏戰爭停戰，一方面是要兌現政見，另一方面也是想節省支出，避免美國繼續深陷軍援泥淖。

川普對大國一個態度，對小國又是另一個態度，先是處理中東議題時，拋出美國接管加薩走廊、搬離巴勒斯坦居民的想法，現在又幾乎要全權接管俄烏戰爭談判，把烏克蘭總統澤倫斯基放到一旁，美國表明未來不會派任何美軍到烏克蘭維和，但要掌握烏克蘭的稀土。

由此可見，一個國際霸凌者正在成形；川普式的孤立主義，非但不願對任何國際事務承擔政治和軍事義務，同時還想從中謀名謀利。

川普 烏克蘭 普亭

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