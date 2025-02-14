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川普擬會習近平、普亭 談三國減核武、國防預算砍半

記者陳熙文／華盛頓報導
川普總統(後右)13日表示欲與俄羅斯總統普亭(後中)、中國國家主席習近平(前左)展開去核武會談。圖為三人2017年11月在越南出席亞太經合會峰會。(美聯社)
川普總統(後右)13日表示欲與俄羅斯總統普亭(後中)、中國國家主席習近平(前左)展開去核武會談。圖為三人2017年11月在越南出席亞太經合會峰會。(美聯社)

川普總統13日表示，他預計在以哈衝突和俄烏戰爭緩和之後，將與中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭見面，討論減少核子武器和國防預算。

川普13日宣布「對等關稅」(reciprocal tariff)，預計最快4月上路；川普在回答媒體提問時也表示，待國際情勢緩和，他計畫與中國和俄國領袖見面。

川普指出，美國國防支出近1兆美元，中國則接近4000億美元；川普認為，這些錢不必花在發展軍備上，可以花費在其他地方。

川普表示，他在第一任總統任期中就曾與中俄達成共識，有意著手削減三方的核子武器。

他說，只要國際情勢緩和下來，他便計畫與中俄領袖開會，讓三方都能夠降低國防支出；川普說，他從來不介意誰主動與誰見面，他願意踏出第一步。

川普也說，他與普亭已有減少核子武器的共識；他說，三國已經擁有這麼多核子武器，沒有理由要製造更多；這些核武已經足以毀滅世界50次，甚至100次，三國卻還在製造新的核子武器。

川普說，中國雖然在核子武器的數量上還不如美俄，但再過五到六年，他們就有可能追上。

他說，他當年在卸任以前，中東還沒有發生問題，俄國也還沒有侵入烏克蘭，現在只要等到事情都明朗化，他就會與中俄領袖開會；川普說，他將在會中提議把三國的國防預算各砍一半。

川普說，他預期先與習近平見面，再與普亭見面；川普指出，起先將分開見面，之後才會一起見面。

此外，川普也說，應該讓俄國重新加入G7(七國集團)；川普認為，當初將俄國排除在G7之外是個錯誤。

川普表示，這不是喜不喜歡俄國的問題，本來就該是G8(八國集團)，俄國應有一席之地；川普說，他認為普亭會樂於回歸。

川普 俄國 普亭

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