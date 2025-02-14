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WSJ：美俄磋商烏戰 中想插一腳 但中俄密切讓美歐懷疑

記者顏伶如／綜合報導
川普曾說上台24小時就有辦法讓俄烏戰爭畫下句點，但如今仍未終結戰爭。圖為烏克蘭札波羅熱地區被炸得滿目瘡痍的城市。(路透)
川普曾說上台24小時就有辦法讓俄烏戰爭畫下句點，但如今仍未終結戰爭。圖為烏克蘭札波羅熱地區被炸得滿目瘡痍的城市。(路透)

華爾街日報(WSJ)13日獨家報導，美俄兩國即將針對停止俄烏戰爭展開磋商之際，中國也希望插一腳扮演和事佬，但由於北京跟莫斯科關係密切，美國、歐洲都對中方提議抱持懷疑態度。

川普總統與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin )透露已準備好為終結俄烏戰爭而磋商，消息人士指出，中國官員最近幾周則透過中間人向川普團隊建議，願意舉辦美俄元首峰會，促使俄羅斯與烏克蘭停火之後進一步達成和平，但美國與歐洲卻對中國方面的提議存疑，因為北京與莫斯科走得愈來愈近。

川普12日在白宮橢圓形辦公室對媒體說，他可能與普亭在沙烏地阿拉伯會面，但沒有說明細節。

消息人士說，中國提出的美俄峰會建議並沒有邀請烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)參加。報導分析，美國若與俄羅斯、中國討論烏克蘭及歐洲安全的未來，將與西方國家長久以來保證讓烏克蘭參與所有前途討論的承諾背道而馳。

一名白宮官員不願證實是否接到中方提議，但強調提議內容「完全不可行」。中國駐美國大使館發言人則說並不知道有提議一事，「我們希望各方都能降低衝突，取得政治協議」。

川普在2024年競選期間曾說，當選後上台24小時就有辦法讓俄烏戰爭畫下句點。不過，川普就職迄今已三周，川普政府表示，將在川普就職百日裡完成終結俄烏戰爭的目標。

美國官員指出，俄烏戰爭遲遲未能停止，是因為中國為俄羅斯撐腰，莫斯科有辦法持續作戰，抗拒國際社會要求停火的壓力。伊朗、北韓同樣也為俄羅斯提供支援。

副總統范斯14日將於慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)發表演說，美國對俄烏戰爭和平協商的立場可能首度曝光。

川普曾說上台24小時就有辦法讓俄烏戰爭畫下句點，但如今仍未終結戰爭。圖為烏克蘭札...
川普曾說上台24小時就有辦法讓俄烏戰爭畫下句點，但如今仍未終結戰爭。圖為烏克蘭札波羅熱地區被炸得滿目瘡痍的城市。(歐新社)

川普 俄羅斯 烏克蘭

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