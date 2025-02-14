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川普宣布對等關稅 廣泛涵蓋各國 最快4月上路

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普13日如期簽署徵收對等關稅備忘錄，對象擴及全球各國，預計4月1日生效。圖右為商務部長被提名人盧特尼克。（路透）
川普13日如期簽署徵收對等關稅備忘錄，對象擴及全球各國，預計4月1日生效。圖右為商務部長被提名人盧特尼克。（路透）

川普總統13日宣布「對等關稅」（reciprocal tariff）的計畫，雖未指明國家，但可能廣泛涵蓋各國。最快今年4月實施。

●美135年最廣泛關稅政策

川普13日簽署備忘錄（Memorandum），要求相關部門研擬對等關稅的計畫；備忘錄指出，美國長年遭到貿易夥伴，包含敵人和朋友的不公平對待。川普指出，任何國家徵收美國多少關稅，美國就會向他們徵收多少關稅，「不多也不少」。

每日郵報（DailyMail）稱，這是美國自1890年，由美國前總統麥金利（William McKinley）宣布向所有進口製造商品徵收50%的關稅以來，美國最廣泛的關稅政策。

根據備忘錄內容共包括幾種樣態，對等關稅的對象行為包括：向美國產品徵收關稅、對美國企業、勞工和消費者等施加增值稅（value-added tax）、對美國實施非關稅障礙（nontariff barrier），施行讓匯率與市場價值發生偏差的政策、降低美國企業和勞工競爭力，以及其他由相關部門判定對美國不公平的行為。

●有增值稅國家 等同關稅

川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上指出，美國將視有「增值稅」（VAT System）的國家，等同於關稅；川普表示，美國也會針對施行補助的國家做規範。

川普說，美國也將針對非關稅障礙做準備，指部分國家透過這樣的方法來阻擋美國產品，甚至不讓美國企業運作。

川普表示，這將對所有人都公平，沒有國家可以抱怨；川普說，如果有國家認為美國徵收的關稅太高，他們只要減少或取消對美國的關稅即可。

川普重申，只要是在美國生產製造，就不需要面對關稅。

川普表示，物價短期內可能會上漲，最終會維持原價或降低，但將為美國大幅創造工作機會，政策有利於保護美國農民和美國製造商。川普表示，廠商會因為高關稅而轉進美國生產，利率也會跟著下降。

●美股3大指數 應聲上漲

在川普公布對等關稅的計畫內容後，美股3大指數皆收紅盤。

川普說，他已要求國務卿、商務部長、財政部長，以及美國貿易代表署（USTR）研究將對等關稅納入美國貿易。

商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）表示，預定4月完成相關規畫，4月1日就會把計畫交到川普手上，如果川普想要，4月2日就可以上路。

根據美聯社（AP）分析，川普的關稅政策很有可能最後轉嫁到美國消費者和企業身上。

川普以中國為例，指中國就是利用關稅來保護汽車產業，所以幾乎所有廠商都轉移到中國生產。

此外，川普重申，若金磚國家（BRICS）想挑戰美元，恐面對100%的關稅。

關稅 川普 商務部

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