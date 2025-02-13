美俄換囚 美釋加密幣洗錢犯 俄放攜大麻入境教師

獲得俄國釋放的美國教師福格爾（右）12日回到美國，立即進白宮與川普總統（左）見面。（美聯社）

美俄兩國互相交換囚犯，俄國釋放美國教師福格爾(Marc Fogel)，12日則獲知美方釋放洗錢定罪的俄國網路罪犯。此外，白俄羅斯 也突然宣布釋放包括一名美國公民在內的三名政治犯。

63歲美國教師福格爾2021年8月因攜帶大麻入境，遭俄羅斯判監14年，11日獲釋放並乘坐中東特使威特科夫（Steve Witkoff）的專機返回美國，12日抵國後隨即到白宮 見川普 總統。他對所有幫助他獲釋的一干人等，尤其是對川普敬佩不已，稱他們是英雄。

川普形容互換囚犯是「非常公平、非常合理」，並暗示這或是談判結束俄烏戰爭的重要一環。

作為交換，美國釋放了被控洗錢罪成的俄羅斯網路罪犯溫尼克(Alexander Vinnik)，他創辦及經營的BTC-e，是全球最大加密貨幣交易所之一。他被控透過該公司從事網絡勒索、軟體攻擊、身分盜竊、販毒，干預美國選舉等罪，其中洗錢至少40億元，去年5月被判罪成等候判刑。

美方官員表示，他雖獲釋但仍被充公價值超過1億元的加密貨幣。

紐約時報報導指，威特科夫全力與克宮周旋，確保完成川普指示帶返福格爾。川普國安顧問沃茲(Mike Waltz)指出，這是邁向結束俄烏戰爭的標誌。

沃茲沒有透露美俄互換囚犯是否涉及第三國，但在俄烏戰爭中全力支持莫斯科的白俄羅斯也同時宣布釋放三名政治犯，其中一人是美國公民。

白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt) 12日在記者會證實，一名美國人及兩名白俄羅斯人已安全獲釋。由於這名美國人要求保護隱私，他的名字沒有被公開。

李維特強調，美俄互換囚犯及白俄放人「證明了川普總統的交易能力」。