英再軍援烏1.86億美元 英防相：中、伊、朝緊盯俄烏戰

英國國防大臣希利（John Healey）12日宣布英國對烏克蘭 新一波援助，共達1億5000萬英鎊（約1億8600萬美元）軍援，涵蓋無人機、戰車、防空系統等。身為會議主席，希利強調，今年是烏克蘭戰爭關鍵一年。

英國擔任烏克蘭防務國際聯絡小組（UDCG）會議主席國，希利在開場致詞提到，烏克蘭的安全攸關全球安全，烏克蘭戰爭從來不僅是關乎烏克蘭一國命運：中國、伊朗、北韓都在看；這些國家和俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）一樣，都在緊盯其他國家軟弱的徵兆，等待其他國家裂解、無法團結。

希利指出，若在一個大陸上發生的侵略行為未能受約束，則這將助長位於其他大陸上的政權的囂張氣焰；若有一個國家的邊界被武力強行重畫，則世上「所有國家」的安全都會被削弱。

12日在北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部召開的第26次UDCG會議有近50個國家出席，包括澳洲、日本。北約秘書長呂特（Mark Rutte）也與會。

UDCG會議的主要任務為在2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，協調各國對烏克蘭的安全防衛支援，以往一向由美國防長擔任主席，本屆首次交棒給歐洲國家英國。自會議於2022年4月首次召開以來，已有逾50國加入UDCG，橫跨歐洲、印太區域、南美洲。

這也是美國國防部長赫塞斯 （Pete Hegseth）1月下旬就任以來，首次出席UDCG會議。會議登場前，去年7月就任的希利先與赫格塞斯舉行兩人上任以來首場雙邊會談。希利在UDCG會議上說，赫塞斯在英美雙邊會談期間已證實美國將「持續參與」UDCG。

回應川普總統（Donald Trump）及赫塞斯等執政團隊成員一再呼籲歐洲各國承擔更多歐洲防務責任，希利在UDCG會議開場致詞強調，「我們知道我們的責任」，歐洲各國正扛起更多防衛和援烏重擔。

希利說，川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）皆表達有意藉實力取得和平，而UDCG的任務就是提供達成和平所需實力，將更多烏克蘭戰士所需戰鬥工具交到他們手上、協助他們藉由更強大的實力迫使普亭坐上談判桌。