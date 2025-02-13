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強硬不撕破臉 墨西哥總統因應川普策略奏效 加、歐取經

記者顏伶如／綜合報導
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

華爾街日報(WSJ)12日報導，墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普，加拿大與歐洲紛紛開始效法，各國元首與川普交手應該如何過招，攻略手冊彷彿由薛恩鮑姆執筆。

報導指出，薛恩鮑姆上周與川普通話後達成的協議，現在成為世界各國領袖研究目標，做為日後與川普談判的參考。

消息人士透露，川普與薛恩鮑姆3日通電話氣氛緊張，談話歷時近45分鐘，薛恩鮑姆雖有口譯在旁，偶爾直接對川普說英語以強調重點。對於川普提出的貿易、打擊毒品、遏止非法移民等議題，薛恩鮑姆見招拆招，堅定態度引起川普注意，但沒有強硬到跟川普撕破臉。一名知情人士形容：「要跟川普討論，就要用川普風格的語言。」

薛恩鮑姆在談話中拋出幕僚建議，也就是墨西哥將派出1萬名士兵鞏固邊境安全、防止芬太尼(fentanyl)流入美國，出動軍隊的計畫剛好呼應川普在葛蘭德河(Rio Grande)流域派駐美軍的行動。在通話中，兩人協議暫停關稅一個月，觀察邊境措施實行結果。

薛恩鮑姆與川普直球對決，但通話之後川普卻欣賞她的堅韌。一名墨西哥官員說，川普非常喜歡墨西哥在邊境部署軍隊的計畫。

一名加拿大資深官員指出，薛恩鮑姆意外與川普達成協議，讓加拿大看到避開川普政府揚言要祭出懲罰關稅的一絲希望。美國、加拿大、墨西哥原本訂有美加墨貿易協定，關稅將使得貿易秩序大亂，造成經濟痛苦。

加拿大起初不確定如何跟進墨西哥在邊境部署1萬士兵的計畫，後來想出的策略是設立「芬太尼沙皇」(fentanyl czar)，並且投資1億4000萬元針對組織犯罪展開情蒐。加拿大也宣布，將比照美國作法，把墨西哥毒品集團視為恐怖主義組織。不過，加國官員透露，這個動作讓墨西哥極為不悅，認為此舉將助長川普以不顧後果的恣意手段對付墨西哥犯罪集團，包括出兵。

報導指出，歐洲各國領袖積極準備很快將與川普展開貿易談判的同時，密切觀察墨西哥、加拿大與川普交涉結果，並且保持密切聯繫。

加拿大借鑑墨西哥應對川普總統的辦法，設立「芬太尼沙皇」(fentanyl cza...
加拿大借鑑墨西哥應對川普總統的辦法，設立「芬太尼沙皇」(fentanyl czar)，並且投資1億4000萬元針對組織犯罪展開情蒐。圖為執法人員在美加邊境查緝芬太尼。(美聯社)

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