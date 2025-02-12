我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪小菲被爆已和老婆回北京 留下年幼子女在台灣

美1月CPI年升3.0%比預期高 道瓊期指急挫400點

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

記者顏伶如／即時報導
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

華爾街日報(WSJ)12日報導，墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普，加拿大與歐洲紛紛開始效法，各國元首與川普交手應該如何過招，攻略手冊彷彿由薛恩鮑姆執筆。

報導指出，薛恩鮑姆上周與川普通話後達成的協議，現在成為世界各國領袖研究目標，做為日後與川普談判的參考。

消息人士透露，川普與薛恩鮑姆3日通電話氣氛緊張，談話歷時近45分鐘，薛恩鮑姆雖有口譯在旁，偶爾直接對川普說英語以強調重點。對於川普提出的貿易、打擊毒品、遏止非法移民等議題，薛恩鮑姆見招拆招，堅定態度引起川普注意，但沒有強硬到跟川普撕破臉。一名知情人士形容：「要跟川普討論，就要用川普風格的語言。」

薛恩鮑姆在談話中拋出幕僚建議，也就是墨西哥將派出1萬名士兵鞏固邊境安全、防止芬太尼(fentanyl)流入美國，出動軍隊的計畫剛好呼應川普在葛蘭德河(Rio Grande)流域派駐美軍的行動。在通話中，兩人協議暫停關稅一個月，觀察邊境措施實行結果。

薛恩鮑姆與川普直球對決，但通話之後川普卻欣賞她的堅韌。一名墨西哥官員說，川普非常喜歡墨西哥在邊境部署軍隊的計畫。

當天稍後，川普對媒體表示與墨西哥相談甚歡，並說「薛恩鮑姆總統是我很敬愛的女士」。川普也說，撇開對薛恩鮑姆的喜愛與否，還是要阻斷毒品及非法移民進入美國。

薛恩鮑姆勇於面對川普獲得墨西哥民眾支持，目前施政滿意度高達75%。

一名加拿大資深官員指出，薛恩鮑姆意外與川普達成協議，讓加拿大看到避開川普政府揚言要祭出懲罰關稅的一絲希望。美國、加拿大、墨西哥原本訂有美加墨貿易協定，關稅將使得貿易秩序大亂，造成經濟痛苦。

加拿大起初不確定如何跟進墨西哥在邊境部署1萬士兵的計畫，後來想出的策略是成立「芬太尼沙皇」(fentanyl czar)，並且投資1億4000萬元針對組織犯罪展開情蒐。加拿大也宣布，將比照美國作法，把墨西哥毒品集團視為恐怖主義組織。不過，加國官員透露，這個動作讓墨西哥極為不悅，認為此舉將助長川普以不顧後果的恣意手段對付墨西哥犯罪集團，包括出兵。

報導指出，歐洲各國領袖積極準備很快將與川普展開貿易談判的同時，密切觀察墨西哥、加拿大與川普交涉結果，並且保持密切聯繫。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 墨西哥 加拿大

上一則

川普性別議題行政命令惹議 遭聯邦法官暫擋

下一則

再度施壓Fed？川普：降息與課關稅相輔相成

延伸閱讀

川普性別議題行政命令惹議 遭聯邦法官暫擋

川普性別議題行政命令惹議 遭聯邦法官暫擋
派中東特使赴俄談放人？美俄交換條件成謎 獲釋教師讚川普「英雄」

派中東特使赴俄談放人？美俄交換條件成謎 獲釋教師讚川普「英雄」
美擬對台灣晶片課稅 在川普當選前1個月 張忠謀早以這句話警告

美擬對台灣晶片課稅 在川普當選前1個月 張忠謀早以這句話警告
川普對等關稅要來了？傳12日下午簽署行政命令

川普對等關稅要來了？傳12日下午簽署行政命令

熱門新聞

美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
美國總統川普（左）7日會晤日本首相石破茂（右）。(路透)

78歲川普行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這兩個字

2025-02-09 02:30
川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

2025-02-05 09:51
川普總統對移民及海關執法局(ICE)逮捕和遣返無證客人數未如預期十分光火。圖為移民執法人員1月26日在芝加哥市逮捕無證客。(路透)

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

2025-02-09 05:39

超人氣

更多 >
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱