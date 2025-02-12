川普施壓接收巴勒斯坦人 約旦國王反對

川普總統(右)11日在白宮會晤約旦國王阿布杜拉(左)時，要求約旦配合川普提議的美國接管加薩走廊計畫接收巴勒斯坦人，但阿布杜拉表示反對。(美聯社)

川普 總統11日在白宮會晤約旦國王阿布杜拉(King Abdullah)時，要求約旦配合川普提議的美國接管加薩 走廊(Gaza Strip)計畫接收巴勒斯坦 人，阿布杜拉則表明約旦堅決反對。不過，阿布杜拉表示，約旦願意接收2000名病童並提供治療。

川普提出「接管」加薩說之後，阿布杜拉是第一個與川普見面的阿拉伯國家領袖。

川普11日在橢圓形辦公室對媒體表示，對於接管計畫不會讓步，美國將把飽受戰爭摧毀的加薩地區改造成「中東的蔚藍海岸」(Riviera of the Middle East)，成為有著悠美海景的度假勝地，興建旅館及房屋。川普也說，接管計畫將為區域帶來和平，美國將珍惜(cherish)加薩。

路透報導，自從川普拋出美國「接管」計畫、200萬巴勒斯坦百姓不能返回加薩家園等說法觸怒阿拉伯國家。

阿布杜拉11日稍後表示，已向川普重申約旦堅決反對將巴勒斯坦人從加薩及約旦河西岸(West Bank)驅離。

阿布杜拉在社群網站X發文寫道：「這是阿拉伯國家團結一致的立場。重建加薩且不讓巴勒斯坦人流離失所，解決嚴重的人道危機，應該是所有人的當務之急。」

川普則說，約旦與埃及最後都會同意接收禁止返回加薩的巴勒斯坦人。路透分析，約旦與埃及都依賴美國提供經濟、軍事援助。

川普說，在約旦將能找到一小塊區域，在埃及也能找到一小塊區域，可能還有其他地方，「當我們完成談判時，將會找到地方讓他們可以快樂、安全地生活」。

雖然先前曾說如果約旦不配合就暫停援助，川普11日表示，並沒有拿援助威脅約旦。他說，美國對約旦與埃及都贊助很多錢，「但我不需要威脅，我們沒有那麼低級」。

華爾街日報(WSJ)分析，極少中東問題專家認為川普計畫可行，關鍵在於巴勒斯坦人害怕淪為永久流亡，約旦、埃及也不願接收巴勒斯坦人。