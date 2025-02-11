范斯出席巴黎AI峰會談監管 劍指歐盟及中國

范斯副總統11日在法國巴黎大皇宮舉行的人工智慧行動高峰會全體會議上發表演說。(歐新社)

美國副總統范斯 （JD Vance）今天在巴黎人工智慧行動高峰會（AI Action Summit）上提醒歐洲盟邦不要過度監管AI產業，還要中國勿運用AI科技進一步鞏固權力。

法新社報導，范斯在法國首都巴黎大皇宮（Grand Palais）向全球領袖和科技業負責人說：「過度監管AI領域，可能會扼殺一個正要起飛、具顛覆性的產業。」

他點名批評歐盟的「數位服務法」（Digital Services Act），稱此法「制定有關刪除內容、監管所謂錯誤訊息的大量法規」。他說，這些法規給美國科技巨擘帶來不公平的負擔。

范斯也暗批中國，稱幾個「獨裁政權」正在尋求利用AI來加強控制海內外公民。

范斯說：「與他們合作意味著將你的國家束縛在一個獨裁主人身上，而這個主人正試圖滲透、挖掘和奪取你的資訊基礎設施。」

范斯並提及「由專制政權大量補貼和出口」的「廉價技術」。這指的是中國廣泛銷售到國外的監控攝影機和5G行動網路設備。

這次峰會由印度 總理莫迪（Narendra Modi）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）共同主持，印度將主辦下屆峰會。

就在范斯發言的數分鐘前，莫迪呼籲「全球集體行動，以建立維護我們共同價值、因應風險、建立信任的治理體系和標準」。

馬克宏則在范斯發言後發表講話。他說，全球性的規範「連同創新與加速，是允許AI到來並延續的基礎」。這番說法似乎是在反駁范斯。

包括中國、法國、德國、印度在內，共有60個國家簽署巴黎峰會宣言，同意AI在「國際架構」下保持「開放、包容、透明、道德、安全、可靠」是優先事項。英國、美國並未簽署宣言。