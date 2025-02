重申接管計畫 川普：巴勒斯坦人「無權」返回加薩

繼日前公開主張巴勒斯坦人應遷出加薩後,川普總統10日再表示巴勒斯坦人「無權」住在加薩。(歐新社)

川普 總統10日表示,巴勒斯坦 激進組織「哈瑪斯」(Hamas)若未能於15日前釋放所有人質,則應取消停火協議。在福斯新聞10日播出的預錄訪問中,川普表示,根據他的美國「接管」加薩 計畫,巴勒斯坦人「無權」返回加薩。

聯合國官員納維‧皮萊(Navi Pillay)指川普在加薩實施「種族清洗」的計畫違法,支持國際刑事法院(ICC)對以色列提出的種族隔離指控。

美聯社報導,川普10日表示,哈瑪斯若未能於15日中午前釋放關押在加薩的所有人質,停火協議就該取消,但強調相關決定仍取決於以色列。

川普說:「若他們(人質)不在這裡,那麼地獄將回歸;(停火)取消,原有協議不再。」

川普說,最終決定仍取決於以色列,他說:「我為自己說話,以色列可以無視。」

川普被問到,美籍人質若未獲釋,美國是否加入回應哈瑪斯的行列,川普答道:「哈瑪斯會明白我的意思」。

川普在福斯於10日播出的預錄專訪中,重申美國「接管」加薩計畫,並稱根據他的提議,近200萬名巴勒斯坦人無權返回加薩家園。

川普解釋,「他們將擁有更好的住所,我在討論為他們建立永久住所。」

川普提議接管加薩並重新安置巴勒斯坦人的提議招致國際譴責,部分人將這種作為比作種族清洗。

專家表示,強迫驅逐或移轉平民人口違反國際法,且是觸犯戰爭罪的行為。

聯合國巴勒斯坦被占領土調查委員會(United Nations Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory)主席皮萊在巴勒斯坦接受政治新聞網站Politico訪問時說:「川普無視國際法和占領法,強迫重新安置占領群體屬於國際刑事犯罪,構成種族清洗。」

皮萊說:「川普威脅讓巴勒斯坦人離開家園,沒有法源依據。」

川普曾建議約旦和埃及接收巴勒斯坦人遭拒;對此,川普說:「我認為我可以促成協議」。

川普9日前往紐奧良觀看職業美式足球聯盟(NFL)超級盃比賽時,再次提出接管加薩的建議;根據搭乘總統專機的隨行記者分享的錄音檔內容,川普將加薩比作「大型房地產據點,美國將擁有(own)它」。

川普說:「那裡不會有任何人,哈瑪斯也不會在那裡;我們將透過非常富裕的中東國家建設,他們將為人們、為巴勒斯坦人興建漂亮的住宅。」

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)9日對於川普的建議表示,「我認為有些可能的機會,至少在幾個月前我從未想過且看似不可能,但現在有可能發生。」