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重申接管計畫 川普：巴勒斯坦人「無權」返回加薩

編譯陳韻涵／綜合報導
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繼日前公開主張巴勒斯坦人應遷出加薩後，川普總統10日再表示巴勒斯坦人「無權」住在加薩。（歐新社）
繼日前公開主張巴勒斯坦人應遷出加薩後，川普總統10日再表示巴勒斯坦人「無權」住在加薩。（歐新社）

川普總統10日表示，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)若未能於15日前釋放所有人質，則應取消停火協議。在福斯新聞10日播出的預錄訪問中，川普表示，根據他的美國「接管」加薩計畫，巴勒斯坦人「無權」返回加薩。

聯合國官員納維‧皮萊(Navi Pillay)指川普在加薩實施「種族清洗」的計畫違法，支持國際刑事法院(ICC)對以色列提出的種族隔離指控。

美聯社報導，川普10日表示，哈瑪斯若未能於15日中午前釋放關押在加薩的所有人質，停火協議就該取消，但強調相關決定仍取決於以色列。

川普說：「若他們(人質)不在這裡，那麼地獄將回歸；(停火)取消，原有協議不再。」

川普說，最終決定仍取決於以色列，他說：「我為自己說話，以色列可以無視。」

川普被問到，美籍人質若未獲釋，美國是否加入回應哈瑪斯的行列，川普答道：「哈瑪斯會明白我的意思」。

川普在福斯於10日播出的預錄專訪中，重申美國「接管」加薩計畫，並稱根據他的提議，近200萬名巴勒斯坦人無權返回加薩家園。

川普解釋，「他們將擁有更好的住所，我在討論為他們建立永久住所。」

川普提議接管加薩並重新安置巴勒斯坦人的提議招致國際譴責，部分人將這種作為比作種族清洗。

專家表示，強迫驅逐或移轉平民人口違反國際法，且是觸犯戰爭罪的行為。

聯合國巴勒斯坦被占領土調查委員會(United Nations Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory)主席皮萊在巴勒斯坦接受政治新聞網站Politico訪問時說：「川普無視國際法和占領法，強迫重新安置占領群體屬於國際刑事犯罪，構成種族清洗。」

皮萊說：「川普威脅讓巴勒斯坦人離開家園，沒有法源依據。」

川普曾建議約旦和埃及接收巴勒斯坦人遭拒；對此，川普說：「我認為我可以促成協議」。

川普9日前往紐奧良觀看職業美式足球聯盟(NFL)超級盃比賽時，再次提出接管加薩的建議；根據搭乘總統專機的隨行記者分享的錄音檔內容，川普將加薩比作「大型房地產據點，美國將擁有(own)它」。

川普說：「那裡不會有任何人，哈瑪斯也不會在那裡；我們將透過非常富裕的中東國家建設，他們將為人們、為巴勒斯坦人興建漂亮的住宅。」

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)9日對於川普的建議表示，「我認為有些可能的機會，至少在幾個月前我從未想過且看似不可能，但現在有可能發生。」

內唐亞胡說：「川普總統(對加薩的未來)有著截然不同的願景，我們正在討論的是具革命性和創造力的前景，對以色列更好。他(川普)決議執行。」

川普總統表示巴勒斯坦人沒有權利住在加薩，再引發巴勒斯坦社區的抗議，川普的理由是加...
川普總統表示巴勒斯坦人沒有權利住在加薩，再引發巴勒斯坦社區的抗議，川普的理由是加薩已經不適合人居。（路透）

川普 加薩 巴勒斯坦

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