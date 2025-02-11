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稱漸失耐心 川普：哈瑪斯不放人質就取消停火

記者顏伶如、編譯羅方妤／綜合報導
川普總統說，看到獲釋人質的健康狀況如此惡劣，美國對停火協議逐漸失去耐心。圖為哈瑪斯8日釋放的人質之一。(路透)
川普總統說，看到獲釋人質的健康狀況如此惡劣，美國對停火協議逐漸失去耐心。圖為哈瑪斯8日釋放的人質之一。(路透)

川普總統10日表示，如果哈瑪斯組織(Hamas)15日中午之前沒有釋放仍被扣押在加薩地區(Gaza)的所有人質，以色列與哈瑪斯之間達成基礎並不牢靠的停火協議就應該取消。不過，川普同時表示，是否取消協議由以色列決定。

川普10日簽署行政命令時答覆媒體詢問時說，如果人質沒有獲釋，「將變得天翻地覆」。川普表示，原本敲定的許多人質釋放行程，恐怕早就已經破局。但他也說：「我只發表個人意見。以色列可以反駁。」

哈瑪斯突然宣布停止釋放人質，人質家屬與聲援人質的群眾10日晚間聚集在特拉維夫(Tel Aviv)的「人質廣場」(Hostages Square)，要求以色列政府不要放棄停火協議。

「人質廣場」約有2000名群眾示威，抗議民眾之一布瑞克曼(Shoshana Brickman)說，所有遭到拘留的人質都應該立即返家，「所有人質都是」。

一名以色列官員說，總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)11日早晨將與國安內閣等首長開會。

川普9日時還表示，他看見巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯釋出的獲釋以色列人質影像，覺得他們看起來就像大屠殺倖存者，瘦骨嶙峋面容憔悴，讓他對以哈停火協議失去耐心。

路透報導，川普周日搭乘總統專機空軍一號前往紐奧良觀賞職業美式足球聯盟(NFL)「超級盃」年度冠軍賽途中表示，「我知道我們有協議，哈瑪斯慢慢釋放人質，一個接一個，但人質的狀態真的很糟。」

哈瑪斯8日釋放三名以色列人質，交換被以色列監禁的183名巴勒斯坦人。在精心策畫的交接儀式上，武裝分子持槍強迫虛弱且瘦弱的人質發表感謝演說，引爆以色列人怒火。紐約時報指出，此舉意在回應川普，表明加薩仍是哈瑪斯說了算，但恐怕導致本就脆弱的停火協議更加岌岌可危。

路透指出，8日獲釋的三名人質狀況，看起來比先前根據停火協議釋放的18名人質更糟。以色列總理內唐亞胡8日也說，人質虛弱的樣子令人震驚，並稱會設法處理人質的狀況。

川普也告訴記者，他仍致力於讓巴勒斯坦人離開加薩，並由美國買下此地。他說，其他國家可能會參與加薩部分重建工作。

川普表示：「至於重建工作，我們可能會讓其他中東國家參與一部分，其他國家或許能在我們的支持下參與。但我們決心擁有、接收加薩，確保哈瑪斯不會再回到加薩。」

以色列 川普 哈瑪斯

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