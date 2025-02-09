我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩波大型冬季風暴本周報到 芝城、華府將降大雪

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

紐約郵報指川普通話普亭 克宮：無法證實或否認

中央社莫斯科9日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2018年時任美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）會晤的檔案照。(路透)
2018年時任美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）會晤的檔案照。(路透)

「紐約郵報」8日指出，美國總統川普已與俄羅斯總統普亭通過電話，俄國克里姆林宮發言人培斯科夫9日表示，無法證實或否認這項消息。

紐約郵報（New York Post）8日報導，川普（Donald Trump）透露他已跟普亭（Vladimir Putin）通電話，討論結束烏克蘭戰爭。川普告訴紐約郵報：「他（普亭）希望看到不再有人在戰場上死去。」

另外根據路透，川普7日在空軍一號（Air Force One）上接受訪問，被問及美俄雙方領袖通話了多少次，川普表示他「最好還是別說」。

法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）9日告訴俄羅斯國營通訊社塔斯社（TASS），他無法證實或否認有過對話，並暗示自己不知道有這類通話。

培斯科夫說：「關於這則新聞，我能說什麼？華府當局推展自身工作之際，許多不同的對話隨之而來，而這些對談是透過各種管道進行。當然，由於這類對話很多，我個人無從得知及了解。因此針對這事，我無法予以證實或否認。」

川普重返白宮執政前，培斯科夫曾數度否認川普與普亭對話的消息。

川普總統(右)與俄國總統普亭。(路透資料照)
川普總統(右)與俄國總統普亭。(路透資料照)

川普 普亭 俄羅斯

上一則

石破茂：川普關心大阪世博「今年會訪日」

下一則

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

延伸閱讀

諷川普想買格陵蘭 丹麥組織提議集資33兆收購美國加州

諷川普想買格陵蘭 丹麥組織提議集資33兆收購美國加州
川普第一任執政時遭拆散的無證家庭恐怕團圓無望

川普第一任執政時遭拆散的無證家庭恐怕團圓無望
川普提議接管加薩 俄回應：等待更多相關細節公布

川普提議接管加薩 俄回應：等待更多相關細節公布
川普：將徵收鋼鐵鋁25%關稅 中國反制10~15%關稅今日生效

川普：將徵收鋼鐵鋁25%關稅 中國反制10~15%關稅今日生效

熱門新聞

美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
科技富豪馬斯克(Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。（路透）

馬斯克：川普必將如願關閉教育部

2025-02-04 08:26
美國總統川普（左）7日會晤日本首相石破茂（右）。(路透)

78歲川普行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這兩個字

2025-02-09 02:30
WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

2025-02-05 09:51
馬斯克宣稱已刪民主黨參議員華倫的報稅服務小組，會不會影響到國稅局的免費報稅服務，引起關注。(取自國稅局網站)

馬斯克宣布：廢除協助「IRS免費報稅」的技術部門

2025-02-04 05:25

超人氣

更多 >
防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候
川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片

川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片
物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷