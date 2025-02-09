川普表明想談烏克蘭問題 專家：普亭不見得真的想談

美國總統川普（左）和俄羅斯總統普亭（右）2018年7月在芬蘭首都赫爾辛基的記者會結束後握手。（美聯社）

美國總統川普 7日接受紐約郵報獨家訪問透露，他已和俄羅斯總統普亭 通過電話，討論結束在烏克蘭 的戰爭。然而，目前俄軍在戰場上穩定推進，烏克蘭則面臨兵力和武器短缺問題，川普還可能停止軍援烏克蘭。美聯社訪問專家指出，普亭距離實現在烏克蘭的目標更近了，無論川普如何威脅利誘，普亭可能都沒什麼動力坐上談判桌。

雙方都曾隔空喊話，軟硬兼施表示願意討論烏克蘭問題。普亭稱川普，「聰明且務實」，甚至重複了川普贏得2020年大選的虛假言論。川普也稱普亭「聰明」，但稱俄國若不盡快達成停戰協議，將面臨高關稅和制裁，但克里姆林宮對此並不理睬。

川普還曾暗示，他和普亭可能很快採取「重大」行動來結束這場戰爭。他說俄國在這場戰爭中每天蒙受重大傷亡，其經濟面臨西方制裁、通貨膨脹和勞動力嚴重短缺。

然而，美聯社指出，俄國經濟並未真的崩潰，且由於普亭對異議人士進行蘇聯時代以來最嚴厲鎮壓，他在國內也沒有面臨結束戰爭壓力。

俄國智庫外交和國防政策協會會長盧奇亞諾夫說：「在西方，有人認為達成協議並結束戰爭對普亭很重要。但事實並非如此。」

此外，川普和普亭作風不同可能也會引發衝突。主持2018年美俄峰會的時任芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）表示，川普和普亭「互相尊重」，但兩人「作風不太像」。他說，普亭是「有條理」的思考者，而川普像是「迅速」做出決定的商人。這可能導致衝突，因為川普想快速解決戰爭，但普亭想慢慢來，以加強其軍事地位和減弱烏克蘭與西方的政治意願。

俄羅斯前常駐聯合國日內瓦代表團參贊邦達列夫（Boris Bondarev）則指出，普亭只是將談判視為「實現願望」的一種手段，西方領袖仍不了解克里姆林宮的戰術「令人震驚」。這意味著普亭可能歡迎任何與川普的會面，因為這會提升俄國作為全球強權的地位，並在國內發揮作用，但普亭不會給予太多回饋。

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