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恐失去多年成果…川普政府凍結USAID經費 俄、烏獨立媒體面臨斷炊

編譯周辰陽／即時報導
華府的美國國際開發署（USAID）總部徽章7日被遮起，民眾在下方放置悼念的手繪墓碑。（美聯社）
華府的美國國際開發署（USAID）總部徽章7日被遮起，民眾在下方放置悼念的手繪墓碑。（美聯社）

華盛頓郵報8日報導，美國國際開發署（USAID）的計畫在國際上提供了數十億美元的美援，以人道和醫療工作更廣為人知，卻也用於推動民主宣傳與支援新聞工作，而USAID的暫停運作，已經對烏克蘭俄羅斯的獨立新聞機構產生了劇烈的影響，原因是這些媒體依靠USAID資助經營，而報導的內容經常批評各自的政府。

俄羅斯3年前全面入侵烏克蘭的後果，就是許多前述的機構一直難以維持收支平衡。戰爭導致了廣告收入大幅下降，迫使烏方媒體訴諸海外援助計畫以維持營運。此外，烏國主要的廣播公司已經合併為單一電視頻道，宣傳大部分有利於政府的報導。

烏克蘭獨立媒體集合了小型區域媒體、揭弊調查網站與網路新聞平台，自USAID款項暫停的消息宣布以來一直搖搖欲墜，部分組織稱距離裁員或全面倒閉只有剩幾周的時間。烏國新聞監督機構「Detector Media」日前在官網發布聲明表示，「我們有可能失去30年工作的成果，並不斷增加對烏克蘭的國家地位、民主價值觀和親西方傾向的威脅」。

對烏克蘭來說，俄軍繼續沿著前線推進，政府則忙著努力尋找人力以繼續這場越來越不受歡迎的戰爭，經費凍結正逢需要獨立消息來源至關重要的時刻。

「Detector Media」主管利哈喬娃（Nataliia Lygachova）說，她認為收到外國資助的媒體機構有「超過一半」依賴美援，「我可以說，這是真的非常重要，不只對烏克蘭，也對美國。因為，是獨立媒體首先確保了烏克蘭民主和多元化的存在」。

利哈喬娃表示，沒有獨立媒體，「一切都將處於疑問之中」。她說，「我們希望川普將恢復國際支援計畫，因為他正在對抗膨脹的國家機器，而不是壓制自由媒體」。

根據華郵報導，許多流亡的俄羅斯組織和媒體也依賴資助為主要經費來源，其中大部分來自於華府，作為試圖確保俄烏戰爭與俄羅斯政壇動態的不同報導夠傳達給俄方觀眾的一部分努力。

俄羅斯反對派活動人士皮沃瓦羅夫（Andrei Pivovarov）上Telegram發文表示，「看來這個情況已經影響了絕大部分的俄羅斯大部分媒體和公共計畫」。皮沃瓦羅夫指出，每個人都在談論經費凍結的衝擊，但幾乎沒人公開討論。

美國國務卿魯比歐日前出訪薩爾瓦多時批評了USAID，並指「如果你打算花納稅人的錢，那你就需要花在推動美國的國家利益」。但許多前述記者，特別是俄羅斯的記者，辯稱自己的工作符合美方利益。原因是在關於戰爭的獨立報導，特別是俄方戰爭罪或軍事失敗的資訊，根據俄羅斯嚴格的戰時審查制度，都在禁止之列。

不過，確實得到美方經費的俄方媒體機構不願公開披露此事，原因是法律後果的風險，包括被當局宣佈為「外國代理人」。流亡俄羅斯活動人士加里娜（Leda Garina）在臉書寫道，她目前正在幫助的組織已經失去來自兩個來源的經費。

加里娜說，「如果有人不知道的話，大量從事人權工作的NGO（非政府組織）都得到了美國的支援。如果他們得到了歐洲資金的支援，這些基金通常是美國和受援者之間的轉包商」。

俄羅斯 烏克蘭 外國代理人

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