美準貿易代表葛里爾：檢視對中最惠國待遇

美國貿易代表提名人葛里爾說，他願與國會共同審視中國的最惠國待遇地位。(美聯社)

川普 總統去年11月提名的美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)6日說，將運用貿易政策確保美國國安中的經濟安全，也需進一步研究普徵關稅 對美國貿易逆差的影響。他並有意與國會合作，重新審視美國給予中國的永久正常貿易關係(PNTR，俗稱最惠國待遇)地位。

葛里爾也提醒，其他國家對美國採取的報復措施若傷及美國公司，美方將不會容忍，並重申川普在貿易政策上的對抗做法。

葛里爾出席聯邦參院財委會對他的人事聽證會時說，川普在去年總統選戰時矢言對進口品普徵至少10%的關稅，也在1月20日就任當天簽署貿易備忘錄，以研究他普徵關稅的競選支票，要求在4月1日前提交報告。

在美中貿易關係上，葛里爾直言有必要加以平衡。這不僅要降低中國對美關稅，還需減少非關稅貿易障礙。在川普貿易備忘錄的要求下，他將評估中國未遵循的川普第一任美中2020年第一階段貿易協議領域並執行。不過，仍不排除美中建立健全經濟關係的可能性，前提是美國出口商和生產商能得到公平的市場准入權。

葛里爾在川普第一任曾參與前述第一階段貿易協議的談判。當時中方承諾在2020及21年至少加購2000億美元的美國商品和勞務。但新冠肺炎疫情後，中國迄未達標。

葛里爾指稱，在確保引領強健國安的經濟安全時，貿易政策能扮演要角，若美國沒有強大的製造業基礎與創新經濟，就幾乎沒有硬實力能嚇阻衝突並保護美國人民。

葛里爾說，研究將審查美國在商品貿易上逆差擴大的影響，「普徵關稅是研究主題，評估能否扭轉貿易逆差」。其立場和川普第一任時的美國貿易代表賴海哲類似，希望縮小與貿易夥伴逆差。

川普上任後對中國加徵關稅，引起北京反制，雙方爆發新一輪貿易戰，目前中國商務部 已經公布三項反制舉措，中共官媒稱，「商務部三箭連發，是中國絕不接受打壓的決心，而這只是行動開始」。

中國商務部4日推出三項舉措，包括將美國PVH集團、因美納公司列入不可靠實體清單；向世貿組織就美國加稅提起訴訟；對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關戰略物項實施出口管制。

央視旗下「玉淵譚天」6日深夜刊出一篇文章，針對中國商務部的三項舉措，援引「專業人士」說法提到，北京最近的一系列行動，多元且立體。文章指，「這些行動充分說明，這場博弈不單單是關稅的博弈，這些行動，可能只是開始」。