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澤倫斯基：與美合作開發稀土礦產 換取安全保護

編譯盧炯燊／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基(左)提議和美國共享稀土資源，以換取安全保證；川普總統可望下周與他通話。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基(左)提議和美國共享稀土資源，以換取安全保證；川普總統可望下周與他通話。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基日前證實，2月3日曾與美國總統川普討論烏克蘭與美國共享稀土礦產之後，7日在接受路透訪問時表示，願意與美國展開稀土礦產合作以交換安全保護。

川普在2月3日說，烏克蘭向美國提供稀土礦產，作為在俄烏戰爭期間，華盛頓繼續對基輔提供財政支持的一種支付方式。川普7日並說，他期待下周與澤倫斯基通話。

澤倫斯基7日在基輔戒備森嚴的總統辦公室接受路透訪問時進一步解釋：「如果我們談論的是(開發稀土礦藏交換安全)協議，那就讓我們達成協議，我們只支持它。」

他強調，作為任何解決方案的一部分，烏克蘭都需要盟友提供安全保障。

受訪期間澤倫斯基在桌上攤開一張地圖，上面顯示出許多礦藏，包括東部標記含有稀土元素的一大片土地，不過約有一半是在俄國控制的地區。

他聲稱，烏克蘭擁有歐洲最大的鈦儲量。鈦對航空航太工業至關重要，烏克蘭大多數鈦礦床都位於西北部，遠離戰爭地區。

白宮換了新主人後，基輔顯然迅速調整其外交政策，以迎合美方所提出的交易。

不過澤倫斯基強調，基輔不是「放棄」其資源，而是提出建立互惠互利的夥伴關係，共同開發這些資源。他又說美國人提供的幫助最多，因此應獲得最多，他們該享有這個優先權。

澤倫斯基也透露，基輔與白宮正討論利用烏克蘭龐大的地下天然氣(LNG)儲存設施，來儲存美國LNG。他說，「知道川普政府對此非常感興趣……我們已準備好簽合約，烏克蘭將會成為整個歐洲的LNG樞紐，」

路透這次訪問是在2月14日至16日慕尼黑安全會議召開前幾天做的，屆時數十個西方國家的官員將共同探討持續近三年的俄烏戰爭，澤倫斯基表示會出席論壇，並期望在川普與俄羅斯總統普亭會晤之前，先與川普見面。

烏克蘭 澤倫斯基 川普

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