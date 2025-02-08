川普會石破茂 盼減少美日貿易逆差 重申台海和平重要性

川普告訴日本首相石破茂(左)，美國希望降低與日本的貿易逆差，不排除關稅措施。(美聯社)

日本 首相石破茂 (Shigeru Ishiba)7日抵達華府，與美國總統川普 舉行首次高峰會，川普希望減少美日貿易逆差，不排除採取關稅措施。兩人會後發布聯合聲明，重申台海和平的重要性、反對中國以武力或脅迫手段改變東海及南海現狀。

據美聯社報導，川普在橢圓形辦公室與石破茂會面時，計畫大幅削減美國對日本高達680億元的貿易逆差；他說：「我認為這對日本來說非常容易，我們的關係非常好，我想我們不會有任何問題，他們也想要公平。」不過川普並不排除對日本課徵進口關稅，但希望可以在不動用懲罰性措施的情況下解決問題。

至於「日本製鐵」(Nippon Steel)放棄以141億元收購總部位於匹茲堡的美國鋼鐵公司(U.S. Steel)，改為「投資而非收購」一事，川普樂觀其成，並表示願意為兩家企業的投資負起調解與仲裁的角色，不過川普談話中卻一再將「日本製鐵」誤稱為「日產」(Nissan)。

此次石破茂來到華府展開24小時旋風式訪問，主要目的就是希望避免遭到美國關稅懲罰，深知美日貿易必須互信互利的石破茂，除了重申過去五年來日本企業對美直接投資高居所有外國投資的榜首，還不忘盛讚川普去年7月躲過暗殺後，揮舞拳頭現身的勇氣，並強調從日本政壇、商界到一般百姓都期盼川普回歸。

雖然石破茂強調此次來訪並非「討好」川普而來，不過石破茂出發前，不但親自向前首相岸田文雄(Fumio Kishida)請益，甚至拜會已故首相安倍晉三(Shinzo Abe)的遺孀。

前駐日大使、田納西州共和黨籍聯邦參議員海格提(Bill Hagerty)直言：「我認為石破茂肯定將首次峰會視為至關重要的好機會，希望藉此恢復日本與川普第一任任內建立的特殊關係。」

另外兩國元首針對北韓危機交換意見，重申「堅定推動北韓徹底無核化」，同時川普透露將全力恢復與北韓領導人金正恩的關係，並強調「我和他相處得很好」。

此外針對中國問題，雙方發表聯合聲明重申：「強烈反對中國以武力或威脅手段改變東海現狀的任何行動」，並強調維護台海和平穩定的重要性。