我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普的對等關稅衝擊哪些國家？中印最危險

小飛機阿拉斯加空難 機上10人全罹難

川普的對等關稅將衝擊哪些國家？中印最危險 台灣也恐入列

編譯徐榆涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
數據顯示，美國前10大貿易逆差來源國分別是中國、墨西哥、越南、愛爾蘭、德國、台灣、日本、南韓、加拿大和泰國。(歐新社)
數據顯示，美國前10大貿易逆差來源國分別是中國、墨西哥、越南、愛爾蘭、德國、台灣、日本、南韓、加拿大和泰國。(歐新社)

川普總統7日在與日本首相石破茂舉行的聯合記者會上表示，計畫下周宣布徵收對等關稅，目前尚不清楚哪些國家將受到衝擊，但分析指出，川普可能鎖定對美國存在較大貿易逆差且徵收相對高關稅的國家。

川普表示，可能會在下周一（10日）或周二 （11日）召開會議，宣布有關對等關稅的消息，也可能召開記者會。稱其他國家向美國收費，美國也要向他們收費。

MarketWatch報導，對等關稅是川普第一任期和2024年總統競選中的關鍵議題，也是美國傳統基金會「2025 計畫」（Project 2025）倡議的一部分，該計畫由納瓦羅（Peter Navarro）撰寫，納瓦羅目前擔任總統的貿易和製造業高階顧問，曾在第一屆川普政府任職。

納瓦羅寫道，如果川普在2019年呼籲的一項措施——《美國對等貿易法》得以實施，川普很可能必須優先考慮與哪些國家進行談判，而可能的目標將是「那些對美國存在較大貿易逆差且徵收相對高關稅的國家」。

根據納瓦羅對「2025 計畫」的分析，最優先考慮的國家應該是中國和印度，第二級目標是歐盟、泰國、台灣和越南，第三級目標則是日本和馬來西亞。

商務部數據顯示，截至2024年11月，美國前10大貿易逆差來源國分別是中國、墨西哥、越南、愛爾蘭、德國、台灣、日本、南韓、加拿大和泰國。

川普曾在2023年6月時重申對等貿易措施的支持，「如果印度、中國或任何其他國家對美國製造的商品徵收100%或200%的關稅，我們將對他們徵收同樣的關稅。以牙還牙，以關稅還關稅，稅率完全相同。」

該競選公告還指出，2019年哈佛大學╱哈里斯（Harvard CAPS/Harris Poll）的民調顯示，對等關稅得到91%的保守派和75%的民主黨人支持。

經濟學家警告，在美國人已對物價上漲感到沮喪之際，川普對多國祭出的新關稅措施將加劇通膨。關稅支持聯盟則認為關稅是「重建美國工業基礎、促進長期經濟成長和減少對外國進口依賴的重要工具」。

關稅 川普

上一則

美收中國低價包裹免稅之亂 業者酸：本周真是充滿歡樂

延伸閱讀

川普下周將對多國宣布對等關稅：很公平 不會有人受傷

川普下周將對多國宣布對等關稅：很公平 不會有人受傷
川普宣布 立即取消拜登獲取機密資訊權限

川普宣布 立即取消拜登獲取機密資訊權限
川普：日鐵放棄收購美鋼 轉向大規模投資

川普：日鐵放棄收購美鋼 轉向大規模投資
石破茂首會川普 盼改善美日貿易逆差 拒答「加徵關稅」

石破茂首會川普 盼改善美日貿易逆差 拒答「加徵關稅」

熱門新聞

美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
科技富豪馬斯克(Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。（路透）

馬斯克：川普必將如願關閉教育部

2025-02-04 08:26
總統川普1月31日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（路透）

美加墨中將四敗俱傷？川普關稅先衝擊這些商品 智慧型手機首度受波及

2025-02-02 18:54
WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

2025-02-05 09:51

超人氣

更多 >
蛇年開春3生肖好運旺 屬龍升職加薪、他得意外之財

蛇年開春3生肖好運旺 屬龍升職加薪、他得意外之財
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣