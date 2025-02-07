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以防長指示軍方準備計畫 允許巴勒斯坦人自願離開加薩

編譯尤寶琪／綜合報導
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圖為加薩的殘破景象。(路透)
圖為加薩的殘破景象。(路透)

以色列高層表態，支持總統川普廣泛受到譴責的接管加薩走廊(Gaza Strip)言論後，以色列國防部長於6日表示，他已指示軍隊制定計畫，允許巴勒斯坦人自願離開加薩。

以色列國防部長卡茲(Israel Katz)在6日的聲明中，對他所稱川普的「大膽舉動」表示歡迎，並表示加薩的巴勒斯坦人「應該享有離開和移居的自由，就像世界各地的慣例一樣」。他說，該計畫將包括巴勒斯坦人通過陸路離開加薩的選擇，並有可能對選擇從海上或搭機離開者做出「特殊安排」。

在卡茲的發言之前，川普在4日向媒體和造訪的以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)建議，美國應該「接管」並「開發」稍早被他稱為是「拆遷現場」的加薩地區。

不過，川普對於巴勒斯坦人是否能居住在這飛地，發表了相互矛盾的言論，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)5日則試圖要澄清川普的言論。

李維特表示，總統「致力於重建加薩，並在重建期間暫時重新安置」巴勒斯坦人，還指出川普尚未承諾派遣美軍前往加薩參與這項行動。

但是川普6日在社媒貼文表示，不需美軍參與，因為以色列會在戰後將加薩交給美國。而且他說，巴勒斯坦人將遷往更安全、更美的社區，並未澄清以後是否可返回加薩。

川普的言論因為明顯無視巴勒斯坦人長期以來尋求取得國際間承認其國家地位的努力，而遭到廣泛的反對；人權組織「人權觀察」(Human Rights Watch)在聲明中表示，川普的計畫相當於「意圖升級加薩的種族清洗」。

以色列總理內唐亞胡5日接受福斯新聞台(FOX News)採訪時，則是稱讚了川普的發言，並表示「允許首批想要離開的加薩人離開，這想法有錯嗎？」

卡茲的計畫代表以色列的重大策略轉變，以色列在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)，於以色列撤出該地區兩年後的2007年掌權以來，就與埃及一起聯手，從陸海空三方對這片土地進行全面的封鎖；在此之前，以色列佔領了加薩長達38年。

如果沒有以色列頒發的出境許可證，加薩巴勒斯坦人就無法離開該地區；但那些在戰爭時期離開加薩的人，則擔心以色列會不允許他們返回，加劇了民眾對川普計畫的擔憂。

圖為加薩上空出現的彩虹。(路透)
圖為加薩上空出現的彩虹。(路透)

加薩 以色列 川普

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