才剛喊接管 川普：以色列戰後會把加薩交給美國 免派兵

川普總統6日表示，以色列將在以哈衝突結束後移交加薩走廊給美國；川普指出，美國不必投入任何美國軍人。圖為巴勒斯坦人走過殘破的加薩街道。(路透)

川普 總統6日表示，以色列 將在以哈衝突結束後移交加薩 走廊（Gaza Strip）給美國；川普指出，美國不必部署美國軍人；川普6日也表示，期盼被後世記得他是一名「和平使者」（peace maker）。

川普日前表示，美國將控制並接管加薩走廊；川普指出，他預期美國會長期擁有加薩，同時他也計畫重新安置在加薩的巴勒斯坦居民。

川普6日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，以色列將在以哈衝突結束後，將加薩走廊移交給美國。川普說，巴勒斯坦人將移居到更安全、美麗的社區，擁有嶄新、現代的住家，讓他們有幸福、安全和自由的機會。

川普指出，美國與來自全世界的開發團隊，將緩慢且小心地展開加薩的重建工作，讓加薩轉變成地球上最偉大、壯觀的開發計畫；川普並指出，不需要部署任何美國軍人。

川普6日出席國家祈禱早餐會（National Prayer Breakfast），川普提到他的團隊協助以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）達成停火協議，並爭取到哈瑪斯釋放人質。

川普接著引述聖經中馬太福音的文字：「使人和睦的人有福了！」川普說，期待他留給世界最大的遺產，就是後世會記得他是一名和平使者。

川普並指出，哈瑪斯在2023年10月對以色列做出恐怖攻擊。因為以色列人的信仰與哈瑪斯不同；川普說，他的政府承諾會保護宗教自由。

川普承諾說，他將在白宮設立「信仰辦公室」，要求司法部長邦迪（Pam Bondi）率特別工作小組來打擊聯邦政府內反基督教的偏見。