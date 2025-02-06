內唐亞胡送川普「金色呼叫器」 紀念攻擊真主黨行動

以色列總理內唐亞胡贈送給川普總統的金色呼叫器。（取自X@OSINTdefneder）

紐約郵報（New York Post）6日報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu） 4日造訪白宮時，送給川普 總統（Donald Trump）一個「金色呼叫器」，以紀念去年9月針對黎巴嫩 武裝組織真主黨 （Hezbollah）進行的精準攻擊行動。

這個金色呼叫器鑲嵌在一塊木頭內，底座的金色銘牌上寫著：「致川普總統，我們最偉大的朋友與同盟。總理內唐亞胡。」

呼叫器的螢幕上顯示兩個指向按鈕的箭頭，寫著：「兩手一起按。」

紐約郵報說，內唐亞胡4日當面餽贈了兩個呼叫器給川普，一台是普通呼叫器，另一台是金色的。

據以色列時報（The Times of Israel）報導，川普收到禮物時回應：「那是一個偉大的行動。」

作為回禮，川普贈送兩人此次會談的合照給內唐亞胡，並在上面題字：「給比比（內唐亞胡的名字），一位偉大的領袖。」

去年9月17日，真主黨成員使用的呼叫器在黎巴嫩各地同時爆炸，造成逾30人死亡、3400多人受傷。

該款呼叫器來自台灣製造商「金阿波羅」（Gold Apollo），但應是出口後遭到攔截並改裝，再透過遠端引爆。