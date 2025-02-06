我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內唐亞胡送川普「金色呼叫器」 紀念攻擊真主黨行動

柏克萊加大教授布若威 遭超速車輛撞斃 肇事者逃逸

內唐亞胡送川普「金色呼叫器」 紀念攻擊真主黨行動

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列總理內唐亞胡贈送給川普總統的金色呼叫器。（取自X@OSINTdefneder）
以色列總理內唐亞胡贈送給川普總統的金色呼叫器。（取自X@OSINTdefneder）

紐約郵報（New York Post）6日報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu） 4日造訪白宮時，送給川普總統（Donald Trump）一個「金色呼叫器」，以紀念去年9月針對黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）進行的精準攻擊行動。

這個金色呼叫器鑲嵌在一塊木頭內，底座的金色銘牌上寫著：「致川普總統，我們最偉大的朋友與同盟。總理內唐亞胡。」

呼叫器的螢幕上顯示兩個指向按鈕的箭頭，寫著：「兩手一起按。」

紐約郵報說，內唐亞胡4日當面餽贈了兩個呼叫器給川普，一台是普通呼叫器，另一台是金色的。

據以色列時報（The Times of Israel）報導，川普收到禮物時回應：「那是一個偉大的行動。」

作為回禮，川普贈送兩人此次會談的合照給內唐亞胡，並在上面題字：「給比比（內唐亞胡的名字），一位偉大的領袖。」

去年9月17日，真主黨成員使用的呼叫器在黎巴嫩各地同時爆炸，造成逾30人死亡、3400多人受傷。

該款呼叫器來自台灣製造商「金阿波羅」（Gold Apollo），但應是出口後遭到攔截並改裝，再透過遠端引爆。

川普 黎巴嫩 真主黨

上一則

華爾街日報：美議員擬提案 政府裝置禁用DeepSeek

延伸閱讀

路透：川普政府擬促WHO改革 由美國人出任秘書長

路透：川普政府擬促WHO改革 由美國人出任秘書長
川普簽署行政命令 禁跨性別者參加女性運動賽事

川普簽署行政命令 禁跨性別者參加女性運動賽事
接管加薩走廊 川普：「開發計畫」不需投入美國軍人

接管加薩走廊 川普：「開發計畫」不需投入美國軍人
福斯新聞聘川普兒媳主持節目 美現任總統家族首例

福斯新聞聘川普兒媳主持節目 美現任總統家族首例

熱門新聞

美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
美國財政部。路透

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

2025-01-31 08:53
總統川普。（歐新社）

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

2025-01-31 07:20
總統川普1月31日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（路透）

美加墨中將四敗俱傷？川普關稅先衝擊這些商品 智慧型手機首度受波及

2025-02-02 18:54

超人氣

更多 >
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看

劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰