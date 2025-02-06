WSJ：川普從孤立主義到擴張主義 提接管加薩進新帝國時代

加薩走廊已被以色列炸得面目全非，川普提議由美國接管加薩，但巴勒斯坦人仍不願撤離家園。（美聯社）

競選期間，川普 總統主張美國應該減少國際參與。自從上台以來，川普描述的世界觀有時卻比較接近擴張主義，而不是孤立主義。川普4日拋出美國「接管」加薩 走廊一說震驚國際社會，川普提議暗示著巴勒斯坦人應該遷往他處，讓加薩重建成為「中東的蔚藍海岸」。國務卿魯比歐在社群媒體發文寫道，川普將「讓加薩再次美麗」(Make Gaza Beautiful Again)。

華爾街日報(WSJ)分析，接管紛爭不斷的加薩將讓美國置身全球最複雜外交、國安衝突的核心，美國恐將捲入的外交風暴正是川普競選期間對選民說自己會極力避免的。華爾街形容，川普的提議是進入新帝國時代。

長期擔任川普幕僚的消息人士說，接管加薩一說與川普第一任執政期間立場形成明顯對比，當時川普以「碧血黃沙」(blood and sand)形容中東，現在則說要重建加薩。幕僚估計，重建加薩恐將耗時10年至15年。

知情官員透露，川普核心圈對於接管加薩計畫嚴格保密，核心圈外的官員在規畫川普與以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)會面事宜時，根本不知道有接管加薩提議。

猶太社區某些最活躍的意見領袖，對於接管提議也感到震驚。多年來一直為川普募款的一名以色列支持者說，川普提議堪稱「瘋狂」(insane)，能否落實令人懷疑。

報導指出，加薩提議展現川普在11月選舉獲得大勝而再度執政後充滿自信，政治行情走高之際可以憑直覺行事。在加薩提議前，川普已說要購買格陵蘭，並且要收回巴拿馬運河控制權，甚至說加拿大應成為美國的第51州。

紐約時報則說，川普是以紐約地產商眼光規畫加薩開發藍圖，把巴人趕出加薩已公然違反日內瓦公約。

日內瓦公約禁止強迫人口遷徒，美國和以色列都是簽約國。紐時指出，川普要將200萬巴人永久趕出加薩，有如回到西方列強重畫殖民地疆界、強迫人口遷徙的年代，而過去幾十年以色列和阿拉伯國家為爭奪加薩控制權衝突不斷，川普的提議重新打開地緣政治角力的潘朵拉盒子，中東恐永無寧日。

華府保守派智庫「美國理念研究所」研究主任麥特拉指出，「我們進入征服新時代，再度由強權作主，有些國家早就明白，有些國家還沒明白，但很快會明白」。