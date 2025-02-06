巴勒斯坦人不走 阿拉伯國家也拒收 川普加薩方案難行

白宮發言人李維特5日回覆媒體連番追問加薩問題，她解釋川普不排除派兵的說法，指這是川普的談判策略之一。（美聯社）

美聯社分析，川普 總統提出的加薩方案困難重重，巴勒斯坦 人不肯走、阿拉伯國家拒接收巴難民，而美國若出招，中東富國有能力應對，這或許是川普的談判起手式。

這項方案的障礙包括：

巴勒斯坦人拒離開家園

巴勒斯坦人將加薩視為其家園不可或缺的一部分，並渴望在加薩、西岸和東耶路撒冷建國，這是以色列 在1967年中東戰爭中占領的部分。

加薩大多數人為1948年戰亂難民的後代，當時成千上萬巴勒斯坦人逃離或被趕出了現在的以色列，且因這些人的數量多於猶太居民，而不被允許返回故土。

巴勒斯坦駐聯合國特使曼蘇爾(Riyad Mansour)建議，若川普的目標是把巴勒斯坦人送往一個「快樂、美好的地方」，他們應該回到以色列的故鄉。

波灣富國不想收巴難民

幾十年前與以色列簽訂和平協議的埃及和約旦，一再拒絕先前在其邊境安置巴勒斯坦人的提議。

他們也憂慮以色列永遠不准巴勒斯坦人回家，且大量難民將再次破壞該區穩定；1948年後的幾十年，以巴問題導致黎巴嫩內戰且以色列兩度出兵黎巴嫩。

美聯社分析，埃及和約旦的經濟條件難以接納大量難民，川普建議波斯灣富國出錢安置巴勒斯坦人，但似乎不可能。

沙烏地阿拉伯、阿聯酋和卡達斷然拒絕，沙國王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)去年9月即重申，若沒有以東耶路撒冷作為首都的巴勒斯坦國，沙國就不會正常化與以色列的關係，「此堅定立場無可商量，不容妥協」。

美若出招中東能夠應對

川普利用關稅、制裁、扣押援助等方式施壓盟友和對手，這可能對埃及和約旦等長期仰賴美國援助的國家造成經濟壓力，但在面臨國安威脅之際，這些國家也有自己的籌碼。

波斯灣富國也曾金援埃及和約旦，以緩和任何經濟打擊。

以哈日前才宣布停戰協議，以色列人質也陸續被釋放回國。圖為被哈瑪斯釋放的以色列人質吉布雅返回家鄉。（路透）

以色列歡迎但想先救人

大規模重新安置巴勒斯坦人向來僅限於以色列極右派的建議，但主流領袖5日坦言，川普「令人訝異」的提議值得考慮，但前提是要先把所有人質救回來。

以色列反對派領袖拉皮德(Yair Lapid)過去曾提出「兩國方案」，他不反對川普的提案，但現在表態還太早，必須先救回人質。

川提議或是談判起手式

另一種可能性是，川普的提議是一個談判起手式，確保他能與中東國家談判。

川普以增加關稅為籌碼，施壓美國兩大貿易夥伴加拿大和墨西哥處理邊境、非法移民和毒品問題，並在相關問題獲得相應處置後暫緩加稅。

川普第一任內曾支持以色列兼併西岸，但以色列與阿聯酋關係正常化的協議排除此提議。

川普最終或許能在加薩重建或以色列與阿拉伯國家關係正常化的前提之下，簡化或擱置加薩提案，換取阿拉伯領袖讓步，但沙國的聲明排除這種可能性。

川普下周將在白宮會晤約旦國王阿布杜拉二世(King Abdullah II)，屆時事態將更明朗。