川普「接管加薩說」連國務卿和幕僚都第一次聽 CNN：他自己的主意

美國總統川普4日語出驚人稱美國將接管加薩走廊。（路透）

美國總統川普 4日語出驚人稱美國將接管加薩 走廊，把加薩打造成「中東蔚藍海岸」，震驚國內外，包括川普的幕僚。CNN報導，川普政府官員正忙著釐清川普這個大膽的計畫打哪來，知情人士透露，該構想顯然是川普自己想出來的。

報導指出，總統的言論令不少內閣大感意外，幕僚指出，儘管加薩停火和中東地區更廣泛挑戰是上周討論重點，但川普與軍事委員會共和黨成員舉行的私人會議上也並未提出相關建議，稱「總統從未提過這件事」。

此外，連出訪瓜地馬拉的國務卿魯比歐也是看電視才第一次得知。這再度印證川普政府政策通常是川普起頭，而不是國安專家研究多時之後送交橢圓形辦公室等候裁示。

但知情人士透露，川普其實已經構思該計畫一段時日，且在宣布該計畫前，已與一些幕僚討論，包括美國中東特使魏科夫，他曾於日前前往加薩視察，並對加薩的慘況感到震驚。

魏科夫向川普描述加薩已不適人居，且面臨極其嚴重的公共設施缺失問題，像是建築物可能倒塌、水電瓦斯等都完全無法運作，且當地可能隱藏未知的疾病風險等，都促使川普對加薩重建提出長遠的規畫。

白宮 發言人李威特5日坦承，川普的的提案一開始並未形成具體書面計畫，而是直接在記者會上口頭披露。稱該提案其實已經是川普反覆思考過的結果，但直到當晚才正式向全世界公開。