早有倡議 川普女婿一年前提開發加薩構想

川普總統的女婿、也是他首個任期專責中東政策的白宮顧問庫許納，早在2024年2月就已提出開發加薩的構想，建議以色列「清理」加薩走廊及將(巴勒斯坦)平民撤走。(路透)

川普總統4日與到訪的以色列 總理內唐亞胡會談後，在聯合記者會上聲言美國將控制並接管加薩 走廊， 並預期美國會長期擁有加薩， 承諾將之打造成「中東的蔚藍海岸」(Riviera of the Middle East)。

其實川普的女婿、也是他首個任期專責中東政策的白宮顧問庫許納(Jared Kushner)，早在2024年2月就已提出開發加薩的構想，建議以色列「清理」加薩走廊及將(巴勒斯坦 )平民撤走。

他當時接受哈佛大學甘迺迪政府學院中東倡議計畫訪問時，指出如果人們集中加強民生建設，那麼加薩的水濱非常有價值。

庫許納表示，「想一想，假如將投入地道網絡及所有彈藥的資金，用於教育及創新，會有甚麼結果呢？」

他又說，「那裡的情況確實有點不幸，若我從以色列的角度來看，我會盡力將人們遷出，然後清理乾淨……」，又說從未聽過以色列說將巴勒斯坦人撤走後不准他們再重返。

在受訪中，庫許納認為透過「正確的外交手段」，將平民撤出拉法(Rafah)及撤往埃及是有可能的，同時他也提出將之撤到以色列南部內蓋夫沙漠(The Negev Desert)。他承認這不是一個受歡迎的做法，但這是一個更好的選擇。

庫許納去年這番言論當時已引起批評，但仍堅稱「只有當國際社會及巴勒斯坦人民要求其領導層承擔責任時，巴人的生活才會改善」。

他的言論與岳父川普最新提出的計畫驚人地相似，因此也再次給挖出來。

川普聲稱他的計畫是基於人道主義理想並得到支持，然而將加薩走廊200萬巴勒斯坦人撤走，立即遭反對者抨擊為「種族清洗」。

民主黨人大表震驚及憤怒，巴勒斯坦人也感到恐懼，擔心以色列試圖占領他們土地的噩夢成真。