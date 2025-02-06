中東特使回報慘況 川普決定接管加薩走廊

美國中東特使威科夫說，加薩地區的建築物隨時都有倒塌之虞，完全沒有水電、天然氣，恐怕有疾病滋生。(路透)

川普 總統4日會晤以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)後在聯合記者會上說，美國將「接管」加薩 走廊(Gaza Strip)並且開發成「中東的蔚藍海岸」(Middle Eastern Riviera)，引起廣泛議論。有線電視新聞網(CNN)5日報導，川普政府官員忙著了解接管計畫的相關細節，知情人士說，如此大膽的構想是川普自己想出來的，再度印證川普政府政策通常是川普起頭，而不是國安專家研究多時之後送交橢圓形辦公室等候裁示。

官員指出，川普拋出美國接管加薩的說法，主要用意是讓加薩議題能有進展，因為川普認為問題陷入僵局，沒有其他國家針對重建加薩提出合理可行的解決方案。哈瑪斯組織(Hamas)2023年10月7日突襲以色列，以色列強硬回擊，加薩地區遭到以色烈連續轟炸，剩下斷垣殘壁。

報導指出，川普在白宮東廳(East Room)拿著小抄念出美國接管加薩走廊的構想，許多幕僚大呼意外。一名主管中東事務的顧問便說，直到川普在記者會上提及之前，根本不曾聽過接管加薩的消息。官員說，幕僚聽到宣布都震驚不已。

也有幕僚說，川普與內唐亞胡見面的幾天之前，就開始醞釀接管加薩的提議。中東特使威科夫(Steven Witkoff)上周訪問加薩，把在當地見到民不聊生的慘狀帶回華府並向川普報告，後來對媒體簡報時也說加薩地區如今已無法居住。

威科夫4日對媒體說，加薩地區的建築物隨時都有倒塌之虞，完全沒有水電、天然氣，恐怕有疾病滋生。威科夫表示，川普說到清理加薩時意思是要讓加薩可以恢復讓人居住，「這是一套長期計畫」。

報導指出，威科夫的描述讓川普留下深刻印象，川普與幕僚談話時說，除了為加薩祈禱之外並無具體可行的解決方案，令人遺憾。