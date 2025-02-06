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川普稱接管加薩引爆全球爭議 聯合國秘書長：勿種族清洗

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普總統4日在白宮東廳的記者會上拿著小抄念出美國接管加薩走廊的構想，令許多幕僚大呼意外。圖為白宮幕僚長威爾斯(右)瞪大眼睛，左為白宮國安顧問沃茲。(歐新社)
川普總統4日在白宮東廳的記者會上拿著小抄念出美國接管加薩走廊的構想，令許多幕僚大呼意外。圖為白宮幕僚長威爾斯(右)瞪大眼睛，左為白宮國安顧問沃茲。(歐新社)

川普總統4日與以色列總理內唐亞胡會談後抛出美國擬長期接管加薩走廊接管加薩走廊（Gaza Strip），並呼籲近200萬巴勒斯坦人遷出，引起國際震撼，除了以色列外，多數國家都表反對，共和黨內也出現歧見。白宮5日修正說法，指美國不會花錢重建；國務卿魯比歐（Marco Rubio）則說，要巴人遷出只是暫時，加薩重建後仍可回來。

揚言改造成中東蔚藍海岸

川普4日表示，美國將控制並接管加薩走廊；川普指出，他預期美國會長期擁有加薩，同時他也計畫重新安置在加薩的巴勒斯坦居民，他聲稱要把加薩打造成中東蔚藍海岸（Riviera）。

川普總統呼籲巴勒斯坦人遷出加薩，由美國接管重建成中東的蔚藍海岸，引爆全球爭議。圖...
川普總統呼籲巴勒斯坦人遷出加薩，由美國接管重建成中東的蔚藍海岸，引爆全球爭議。圖為居住在北加薩的巴勒斯坦人被以色列命令遷到南方。（路透）

川普的構想獲得以色列朝野支持，但控制加薩的哈瑪斯組織痛斥川普「荒謬」，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯「強烈反對」美國接管加薩，沙烏地阿拉伯、埃及等中東各國譴責川普，英國、法國、澳洲等盟邦也質疑川普此說。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）5日表示，應避免種族清洗（ethnic cleansing），並重申以「兩國方案」解決以巴衝突。

正訪問瓜地馬拉的國務卿魯比歐說，川普是希望巴勒斯坦居民暫時離開加薩，讓美國可以幫忙重建；魯比歐表示，巴勒斯坦人可以在重建之後返回加薩。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）則在5日的記者會上表示，川普未承諾（committed）派美軍到加薩，但指出，這是項選擇。

即使加薩走廊的家園已經殘破，巴勒斯坦人仍不願撤出加薩。（路透）
即使加薩走廊的家園已經殘破，巴勒斯坦人仍不願撤出加薩。（路透）

李維特指出，川普被告知，美國必須參與重建加薩的努力，以確保中東地區的穩定，但這並不代表美國要派遣軍隊，也不代表要花費美國人民的納稅錢。

川普4日被記者問到這個問題時表示，美國不會排除派兵到加薩。李維特5日解釋，川普善於談判，認為川普是想要保留談判的空間。

至於美國會不會動用軍隊，強制驅離巴勒斯坦居民？李維特對此沒有正面回答。她表示，川普和其團隊正與中東地區的盟友討論計畫的下一步。

路透報導，古特雷斯5日在「聯合國巴勒斯坦人民行使不可剝奪權利委員會」（United Nations Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People）上發言，他指出，大家在尋找解決方案的過程中，不該讓問題變得更糟糕；古特雷斯認為，重要的是，必須避免任何形式的種族清洗發生。

古特雷斯表示，聯合國必須重申「兩國方案」。雖然古特雷斯未正面回應川普的提議，不過聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）向媒體表示，這可以被看作是古特雷斯對川普的回應。

中東反對 約旦不排除開戰

巴勒斯坦駐聯合國特使曼蘇爾（Riyad Mansour）指出，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）將在下周訪問華府時，向川普傳遞聯合聲明。

約旦5日強硬回應川普的提法，指若真如此，約旦不惜向以色列開戰。

曼蘇爾表示，加薩是巴勒斯坦很寶貴的一部分，巴勒斯坦人不會離開加薩；曼蘇爾說，世上沒有力量可以讓巴勒斯坦人搬離祖傳的家園，這家園也包括加薩。

川普 加薩 巴勒斯坦

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