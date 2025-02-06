川普稱接管加薩引爆全球爭議 聯合國秘書長：勿種族清洗

川普總統4日在白宮東廳的記者會上拿著小抄念出美國接管加薩走廊的構想，令許多幕僚大呼意外。圖為白宮幕僚長威爾斯(右)瞪大眼睛，左為白宮國安顧問沃茲。(歐新社)

川普 總統4日與以色列總理內唐亞胡會談後抛出美國擬長期接管加薩 走廊接管加薩走廊（Gaza Strip），並呼籲近200萬巴勒斯坦 人遷出，引起國際震撼，除了以色列外，多數國家都表反對，共和黨內也出現歧見。白宮5日修正說法，指美國不會花錢重建；國務卿魯比歐（Marco Rubio）則說，要巴人遷出只是暫時，加薩重建後仍可回來。

揚言改造成中東蔚藍海岸

川普4日表示，美國將控制並接管加薩走廊；川普指出，他預期美國會長期擁有加薩，同時他也計畫重新安置在加薩的巴勒斯坦居民，他聲稱要把加薩打造成中東蔚藍海岸（Riviera）。

川普總統呼籲巴勒斯坦人遷出加薩，由美國接管重建成中東的蔚藍海岸，引爆全球爭議。圖為居住在北加薩的巴勒斯坦人被以色列命令遷到南方。（路透）

川普的構想獲得以色列朝野支持，但控制加薩的哈瑪斯組織痛斥川普「荒謬」，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯「強烈反對」美國接管加薩，沙烏地阿拉伯、埃及等中東各國譴責川普，英國、法國、澳洲等盟邦也質疑川普此說。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）5日表示，應避免種族清洗（ethnic cleansing），並重申以「兩國方案」解決以巴衝突。

正訪問瓜地馬拉的國務卿魯比歐說，川普是希望巴勒斯坦居民暫時離開加薩，讓美國可以幫忙重建；魯比歐表示，巴勒斯坦人可以在重建之後返回加薩。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）則在5日的記者會上表示，川普未承諾（committed）派美軍到加薩，但指出，這是項選擇。

即使加薩走廊的家園已經殘破，巴勒斯坦人仍不願撤出加薩。（路透）

李維特指出，川普被告知，美國必須參與重建加薩的努力，以確保中東地區的穩定，但這並不代表美國要派遣軍隊，也不代表要花費美國人民的納稅錢。

川普4日被記者問到這個問題時表示，美國不會排除派兵到加薩。李維特5日解釋，川普善於談判，認為川普是想要保留談判的空間。

至於美國會不會動用軍隊，強制驅離巴勒斯坦居民？李維特對此沒有正面回答。她表示，川普和其團隊正與中東地區的盟友討論計畫的下一步。

路透報導，古特雷斯5日在「聯合國巴勒斯坦人民行使不可剝奪權利委員會」（United Nations Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People）上發言，他指出，大家在尋找解決方案的過程中，不該讓問題變得更糟糕；古特雷斯認為，重要的是，必須避免任何形式的種族清洗發生。

古特雷斯表示，聯合國必須重申「兩國方案」。雖然古特雷斯未正面回應川普的提議，不過聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）向媒體表示，這可以被看作是古特雷斯對川普的回應。

中東反對 約旦不排除開戰

巴勒斯坦駐聯合國特使曼蘇爾（Riyad Mansour）指出，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）將在下周訪問華府時，向川普傳遞聯合聲明。

約旦5日強硬回應川普的提法，指若真如此，約旦不惜向以色列開戰。

曼蘇爾表示，加薩是巴勒斯坦很寶貴的一部分，巴勒斯坦人不會離開加薩；曼蘇爾說，世上沒有力量可以讓巴勒斯坦人搬離祖傳的家園，這家園也包括加薩。