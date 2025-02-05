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「應避種族清洗」川普稱擬接管加薩走廊 聯合國說話了

川普提接管加薩引反彈 前以國官員逆風：阿拉伯國家最終恐暗中支持

編譯徐榆涵／即時報導
加薩走廊目前有約230萬名巴勒斯坦居民。(路透)
加薩走廊目前有約230萬名巴勒斯坦居民。(路透)

美國總統川普提議美國可接管加薩走廊，並要求逾200萬名巴勒斯坦居民遷往鄰國，甚至考慮派軍駐紮加薩，引發阿拉伯國家群起反彈。但一名前以巴談判代表認為，阿拉伯國家可能最終會暗中支持該提議，因為這將是解決數十年衝突並結束哈瑪斯鐵腕統治的唯一解方。

紐約郵報等報導，曾任耶路撒冷高階阿拉伯事務顧問的前以色列情報官員梅拉梅德 (Avi Melamed) 表示，沙烏地阿拉伯、埃及和約旦可能對川普對加薩未來願景感興趣，認為這可能是解決哈瑪斯問題的其一辦法。

梅拉梅德指出，「如果沙國人、埃及人和約旦人背地裡對川普的想法感到非常高興，我一點也不會訝異。」因為必須要有「重大且有意義的遊戲改變者」來改變加薩的權力平衡，因此阿拉伯國家可能對美國接管加薩想法持開放態度。

但川普提議將加薩走廊約230萬名巴勒斯坦居民遷移至埃及和約旦，這可能是個重大絆腳石，阿拉伯國家5日群起反對。

埃及外交和移民部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）表示，加薩必須重建，但不能驅逐巴勒斯坦人，他力推兩國解決方案，結束中東衝突。

約旦國王阿卜杜拉二世也強調，必須讓巴勒斯坦人留在自己的土地上，反對任何吞併土地和驅逐巴勒斯坦人的企圖。

對此，美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）則替川普的計畫辯護，稱巴勒斯坦人根本不可能留在中東，加薩現在已不適人居，且至少在未來10到15年內都不可能適合居住。

美國國務卿魯比歐緩頰，只是重建期間短暫搬離當地，形容加薩類似一場天災，有未爆的彈藥、碎片及瓦礫，居民無法居住，川普提出由美國接管當地，進行重建及發展，是非常慷慨，並非敵意舉動，亦需要與多個伙伴國家商討細節。

加薩 巴勒斯坦 川普

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