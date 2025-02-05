川普將揮關稅大刀 歐盟反擊計畫曝 祭「反脅迫工具」鎖定矽谷巨頭

歐盟執委會主席范德賴恩1月底在歐盟總部出席Competitiveness Compass活動發表演說。(美聯社)

金融時報引述兩名知情人士報導，如果美國總統川普 當真對歐盟 出口商品徵收關稅 ，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）可能會首度祭出「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument，簡稱ACI）對付美國矽谷幾家科技巨頭，這將是不違反國際法規前提下的最嚴重報復。

歐盟執委會主席范德賴恩3日才表示，「我們已準備好（因應）」，並強調若被美國不公平針對，歐盟將會強硬回應。

ACI被部分歐盟官員比喻稱為重型武器「巴祖卡火箭筒」（bazooka），允許歐盟選擇使用一系列廣泛的報復措施，包含新增或提高關稅；新增或提高貨品進出口限制；以及撤銷或剝奪其知識產權和商業權，涉及諸如軟體下載和串流服務。

此外，ACI還允許歐盟封鎖外國直接投資或限制銀行、保險及其他金融服務活動進入市場。

第二名知情官員則警告，儘管歐盟擅長處理商品關稅問題，但仍可能在將爭端擴大至服務和知識產權等新領域時猶豫。

川普上周表示「絕對」會對歐盟徵收關稅，理由是歐盟對美國科技公司的行動及其龐大的商品貿易逆差。川普並未透露何時採取行動，或者是否將像對加拿大和墨西哥一樣延緩新關稅。

一些成員國對於在經濟增長疲軟的情況下發動貿易戰感到擔憂。一位熟悉討論的歐盟外交官透露：「我們希望減緩緊張局勢。」

報導描述，任何報復措施都必須是適當的，歐盟執委會必須提供對歐盟產業造成損害的證據。此舉還必須得到至少15個成員國批准；諮詢協商可能需要幾周時間。

歐盟上次在2018年對美國實施報復關稅花了3個月時間才通過。