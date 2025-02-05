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川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

川普給幕僚「驚人指示」 若遭暗殺將摧毀伊朗

編譯俞仲慈／綜合報導
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川普總統4日簽署行政令，要「施以最大壓力」阻止伊朗取得核武並封殺石油出口。他並表示已指示幕僚，若他遭到伊朗暗殺，絕對要讓伊朗灰飛煙滅。圖為伊朗示威者在街頭焚燒川普和拜登照片。(美聯社)
川普總統4日簽署行政令，要「施以最大壓力」阻止伊朗取得核武並封殺石油出口。他並表示已指示幕僚，若他遭到伊朗暗殺，絕對要讓伊朗灰飛煙滅。圖為伊朗示威者在街頭焚燒川普和拜登照片。(美聯社)

川普上任總統後著手全面封殺伊朗，要讓伊朗石油出口降到零並阻止伊朗取得核武，與此同時，川普語出驚人表示他已經指示幕僚，若他遭到伊朗暗殺，絕對要讓伊朗灰飛煙滅。

美聯社報導，川普4日晚間與以色列總統內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)會面，他先簽署行政命令，對美、以兩國死對頭伊朗下重手，「施以最大壓力」以阻止伊朗取得核武並封殺石油出口減至零，宣告川普首任對伊朗強硬政策捲土重來。

根據美國能源資訊管理局(US Energy Information Administration)統計，2023年德黑蘭石油出口收入達530億元，去年則為540億元；石油輸出國組織(OPEC)數據也顯示2024年伊朗石油產量創下2018年以來最高紀錄。

知情人士透露，美國駐聯合國大使將與主要盟邦合作「全面恢復對伊朗實施國際制裁與限制」；伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)指出，對德黑蘭「快速恢復」制裁實屬「非法而且適得其反」。

不過川普顯然下定決心要與伊朗對槓到底，他在簽署行政命令時不忘放話表示：「如果他們敢這樣做(暗殺我)，他們就會被消滅。」並強調：「我已經下達指令，如果他們這麼做的話，他們就會被消滅到什麼都不剩。」

報導指出，川普首任任內也就是2020年下令暗殺伊朗最高軍事將領蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)，從此川普與時任國務卿龐培歐(Mike Pompeo)、伊朗特使胡克(Brian Hook)、國安顧問波頓(John Bolton)均成為德黑蘭當局欲除之而後快的對象。去年9月伊朗花錢買兇，指使51歲阿富汗男子沙克里(Farhad Shakeri)跟蹤並暗殺川普，不過行動最終失敗，隨後沙克里潛逃伊朗，不過伊朗方面辯稱是以色列情報機構幕後策劃的陰謀，目的要讓伊朗與美國兩國關係更加緊張混亂。

另外德黑蘭當局擔心川普可能授權以色列攻擊伊朗核設施，伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)受訪時指出，如果伊朗核設施遭到襲擊恐引爆中東地區全面開戰，也將是「美國犯下最嚴重的歷史錯誤之一」。

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