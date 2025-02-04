川普通話墨西哥、加拿大領袖後 宣布關稅戰暫延30天

美國與加拿大、墨西哥的關稅戰鋒迴路轉，川普總統（左）3日下午與加國總理杜魯多（右）通過電話後宣布，將實施關稅日期延後一個月。（美聯社）

川普 總統3日與墨西哥和加拿大領袖通話後，宣布暫停課徵高關稅 30天，尋求與兩國達成協議的可能性；加、墨兩國也分別讓步，承諾投入資源，並增派人員至邊境 ，防止芬太尼(fentanyl)流入美國。

川普日前簽署行政命令，擬課徵加拿大和墨西哥25%的關稅、加徵中國10%的關稅，以作為讓毒品流入美國的懲罰，預計4日生效上路。

中國料很快與美協商

加、墨兩國都在實施前一刻與美方達成暫緩的協議，中國預計也很快會與美國協商。

高關稅生效在即，川普3日上午分別與墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)和加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)通話。

薛恩鮑姆3日率先讓步，承諾派遣1萬名墨西哥士兵至美墨邊境，防止芬太尼(fentanyl)和非法移民進入美國；

川普說，這些士兵的任務就是要阻止芬太尼和非法移民進入美國。

川普並表示，雙方同意以30天為期，立即暫停即將在4日生效的高額關稅；川普說，美墨雙方將再協商，由國務卿魯比歐(Marco Rubio)、財政部長貝森特(Scott Bessent)和商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)和墨西哥高層官員做討論。

川普說，他期待與薛恩鮑姆一起參與這些協商，以期雙方達成協議。

川普3日下午再與杜魯多通話，並獲得加拿大的讓步；杜魯多承諾實行13億美元的邊境計畫，包括增援直升機、技術和人員至加美邊境、強化與美國合作，並增加資源來阻止芬太尼的流通。

杜魯多設芬太尼沙皇

杜魯多說，加拿大承諾派出近1萬名前線人員來保護邊境，同時將任命芬太尼沙皇(Fentanyl Czar)主管業務，並視毒販集團為恐怖分子。

杜魯多說，加拿大未來將全天候24小時監視邊境狀況，並與美國組織共同打擊勢力來對抗組織犯罪、芬太尼和洗錢行為。

杜魯多指出，他也簽署新的情報指示來對付組織犯罪和芬太尼，預計投入2億美元。

川普說，他對這項初步結果表示滿意，並指出，於1日宣布的關稅措施將暫停30天，以決定是否能與加拿大達成新的經濟協議。