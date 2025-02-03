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川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

談關稅戰 川普：讓美國再次偉大 值得付出「痛苦」代價

記者陳熙文／華盛頓報導
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從墨西哥進口的水果受關稅戰影響，短期內即將漲價。(路透)
從墨西哥進口的水果受關稅戰影響，短期內即將漲價。(路透)

美國將課徵加拿大、墨西哥和中國高關稅，預定2月4日生效，加、墨兩國也宣布對美國的報復措施。美國總統川普2日在社媒貼文，用大寫字母寫道「會不會有痛苦呢？有(也可能沒有)，但我們會讓美國再次偉大，這是值得付出的代價。」

川普日前簽署行政命令，將課徵加拿大和墨西哥25%的關稅、加徵中國10%的關稅，預計4日上路。川普也貼文說，「到美國製造商品，就沒有關稅」。

川普2日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，加拿大、墨西哥、中國和太多國家，過去幾十年來，在貿易、犯罪和毒品上，不斷剝削美國。

川普說，那樣的日子結束了；川普指出，美國對加拿大、墨西哥和中國，都有龐大的貿易逆差，美國不會再當笨蛋。

川普表示，「到美國製造商品，就沒有關稅」；川普質疑，為什麼美國要損失數兆美元來補助其他國家？為什麼其他國家可以支付遠低於美國人民的費用來取得藥品？

川普稍晚又發文說，美國付出數十億美元補助加拿大、墨西哥和中國，認為這樣毫無道理；川普說，美國不需要他們有的，認為美國擁有無限的能源，應該製造自己的汽車，且有足夠的木材。

川普認為，加拿大若少了美國的補助，國家就難以運作；川普說，這麼說雖然殘酷，卻是真的；川普再度表示，加拿大應該成為美國第51州，就不會有關稅。

美國白宮2日則發布背景資料，支持川普的關稅政策，認為關稅是必要的解決方案。

白宮引述麥肯錫顧問公司(McKinsey & Company)2024年的報告指出，關稅將強化美國的經濟、提高薪資，並創造工作機會；另外，實施關稅也將削弱美國競爭對手的競爭力，增加美國產品的需求。

美進口商品 美加中居前三
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川普 關稅 加拿大

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