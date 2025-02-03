美加墨中打關稅戰恐「四敗俱傷」首度波及智慧型手機

手機大都在中國製造，受關稅戰影響，勢必漲價。(美聯社)

美國總統川普 下令2月4日起對加拿大和墨西哥 商品開徵25%關稅 ，另外在現有基礎上對中國商品加徵10%關稅，此舉引發「加墨中」三國不滿並提出反制，恐將引爆具破壞力的貿易戰，造成四敗俱傷。

加拿大、墨西哥與中國出口商品加總，占美國進口市場三分之一，支持美國國內數千萬個工作崗位。川普不分盟友或對手，利用關稅作為打擊芬太尼販運和非法移民的手段，讓美國優先的貿易保護主義爭議升級。

紐約時報報導，史坦普全球(S&P Global)的經濟學者分析，墨西哥的汽車和電子設備行業最容易受到大規模關稅衝擊；加拿大的礦物加工業也同樣面臨風險。在美國，農業、漁業、金屬和汽車生產業的可能衝擊最大。

報導描述，一些公司可能將成本轉嫁給消費者，導致商品價格上漲；也有的可能自行吸收關稅成本。還有公司可能會迫使供應商降低價格，讓他們承擔關稅提高的負擔，連鎖反應將導致通膨上升。

至於新關稅大概多久時間會反映在物價上，消費者可能會迅速發現非耐久財(nondurable goods)的價格上漲，諸如食物、衛生紙等雜貨。美國大部分的酪梨來自墨西哥，在關稅生效後幾周內，酪梨價格可能會上漲。黃瓜、番茄、櫻桃、龍舌蘭和楓糖漿的價格也可能會激增。

值得注意的是，華爾街日報指出，這將是美國首度對中國商品全面加徵10%關稅，其中包含智慧型手機，意味手機價格可能上漲。過去在川普第一任內和拜登政府，儘管以對抗中國所謂不公平貿易課徵重稅，未曾波及到智慧型手機。

另外，每年在美國銷售超過100萬輛的玩具卡車Tonka，全部產自中國。Basic Fun公司執行長福爾曼(Jay Foreman)說，新關稅上路後，這些卡車的零售價格將從現在的29.99美元提高至34.99美元到39.99美元之間。而且，根據美國玩具協會(Toy Association)統計，美國市場超過80%的玩具都是中國製造。